Bicitren: una novedosa forma de hacer turismo sobre rieles en Mendoza

Con el tiempo el ferrocarril desapareció en Mendoza. Sin embargo, sus trabajadores, amantes de este medio de transporte, sueñan con que algún día el sistema vuelva a funcionar. Y es a partir de este sueño que la asociación civil Ferrotur Trasandino Mendoza, dedicada a la actividad turística, ferroviaria, patrimonial y educativa de Maipú, trabajó para poner en funcionamiento algunos tramos ferroviarios con una novedosa propuesta.

Tiempo después, y gracias a esta iniciativa, surgió el servicio turístico Bicitren, una actividad innovadora y original, que permite por medio de una bicicleta fija colocada sobre las vías del tren, conocer lugares de nuestra provincia a los que sólo se accede por este medio de transporte.

“En un comienzo desde Ferrotur Trasandino Mendoza, que está ubicado en Maipú al lado del parque Canota, lo que hicieron es tomar un ramal, conseguir los permisos correspondientes para poder hacer mantenimiento de ese ramal y reactivar y darle vida a esa villa, que era del antiguo ferrocarril trasandino que cruza a Chile”, contó Guillermo, uno de los socios fundadores de Bicitren.

Y agregó: “En ese tramo que ellos tienen legalmente, que va desde Guaymallén hasta Chacras de Coria, se dejan habilitados los primeros kilómetros de Gutiérrez-Maipú. A medida que pasaron los años fueron desarrollando otros vehículos para desplazarse en la vía, para ir mejorando y limpiando metro a metro. Crearon estas plataformas con bicicletas, que eran diferentes a las actuales, y con el tiempo se fueron mejorando hasta llegar al modelo que tenemos hoy, que es más liviano, funciona mejor y es más seguro. Es el sistema que estamos utilizando desde hace cinco años”.

Único en América Latina

Guillermo explicó que la propuesta es única en el país e incluso en América Latina. “La idea es entregar algo que no exista, diferenciarse del resto de los sistemas turísticos, ya que el turismo ferroviario no existe. Somos los únicos que lo hacemos en Latinoamérica. Los lugares que se conocen durante el paseo no es posible visitarlos si no es por medio de las vías”, apuntó.

Si bien el sistema es novedoso para la provincia y el país, se viene utilizando hace mucho tiempo en otros países. “La idea la sacamos de los que están en Sur Corea, Francia, Alemania y Estados Unidos. Son bicicletas que se adaptan a las vías. Es un chasis cuadrado con cuatro ruedas de vías y arriba le adaptamos dos bicicletas que apoyan sobre las vías pero quedan fijas, hacen tracción con la rueda de atrás y frenan. El manubrio es fijo, es una especie de bicicleta fija. La gente se sube y pedalea. Hemos encontrado como mejor opción unir los cuatro en lugar de dejarlos separados, y es mejor para evitar que la persona haga tanta fuerza”, detalló el fundador.

Con el Bicitren se puede realizar turismo sustentable y ecológico, además de ser una actividad para compartir en familia. “Es algo novedoso, innovador y creativo. La gente quiere la foto en las vías y con la estación de tren. En los primeros años tuvimos mucho turismo internacional y ahora tenemos más turismo nacional. Con la pandemia también sirvió, ya que es una actividad en la que hay distanciamiento, es al aire libre y se hace actividad física”, dijo Guillermo.

El recorrido además se realiza con la compañía de un guía, que según el aficionado de las vías “es un apasionado del tema” y les enseña mucha historia a los pasajeros. “El ferrocarril es parte de una historia muy importante para Mendoza”, sentenció el emprendedor.

A pulmón

Ferrotur Trasandino Mendoza es una ONG que sólo recibe aportes de los socios y subsiste con los ingresos del Bicitren. “Es muy caro para la asociación mantener un kilómetro de vía. Se aceptan donaciones, ya que todo suma. Obviamente siempre pensamos en crecer y avanzar”, remarcó Guillermo.

Desde el momento en que se creó, la asociación se planteó como objetivos la custodia del patrimonio ferroviario y la refuncionalización turística, social y educativa del ferrocarril.

Funcionamiento, días, horarios y valores

Las vías que te llevan desde Maipú hasta Chacras se dividen en dos circuitos: uno que es Gutiérrez- Maipú y otro que es Chacras-Maipú. En total el primer circuito tiene 13 kilómetros. Mientras que el segundo tramo es un poco más largo: sale de la estación Paso de los Andes y tiene 16 kilómetros en total.

El paseo transcurre por patios de bodegas y fincas que se encuentran en Maipú, lo que permite realizar turismo cultural e histórico.

“Depende del circuito que se haga y la fecha en la que estemos es lo que se ofrece. En este momento estamos haciendo visitas a la finca Bravi, que tiene su propia bodeguita y producción. Reciben ahí a los pasajeros, es un lugar paradisíaco con piscina. Te ofrecen una picada con productos regionales, que tienen de su propia huerta orgánica, y te dan a probar de los vinos. En total el paseo demora cuatro horas”, explicó Guillermo.

Y detalló: “En general esta es la oferta que se hace. Este fin de semana en particular, por ejemplo, en la finca hay un evento, entonces se ofrece otra opción y vamos a la bodega Antigal. En este caso es otro paquete, se prueban otros vinos y hay picada también. El precio varía por la oferta pero es eventual”.

Bicitren cuenta con dos circuitos: el del parque Canota a Finca Bravi y en el verano desde estación Paso de los Andes de Chacras hasta Bodega Antigal en Maipú. Realizar el primer circuito cuesta $2.500 por persona y el segundo, $3.500. En caso de decidir hacer el circuito sin degustación, el valor por persona es de $1.500.

El tour tiene cuatro salidas los días sábados. Los circuitos sin picada salen los sábados a las 10 y a las 12.30. Mientras que con picada salen los sábados y domingos a las 11 y a las 13.30. Las salidas son desde el parque Canota. “Como se espera que el turismo aumente, vamos a intentar que este itinerario se replique sábados, domingos y un día más de la semana que todavía no determinamos”, remarcó el fundador.

En cuanto a los menores de edad, explicó: “Los niños pueden hacerlo. Es necesario que lleguen a los pedales; en general a partir de los 7 años ya pueden”. Menores de 6 años no pagan, a partir de 7 años pagan igual que el adulto y su refrigerio es una limonada.

En el Bicitren entran ocho personas, uno de los lugares lo ocupa el guía y el resto los pasajeros. En cuanto al estado físico necesario para hacerle frente al esfuerzo de pedalear, Guillermo explicó: “El camino de ida es en subida, es una dificultad baja, pero hay personas que se cansan o que no quieren pedalear, pero sí hacer el recorrido. En ese caso incorporamos un carro que tiene seis lugares y van sentados”.

Contacto

Los interesados en hacer el recorrido pueden conseguir sus entradas a través de Distintos Mendoza al teléfono (261) 152187070.