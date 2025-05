Bárbara Peñaloza en Aconcagua Radio: "Se utiliza mucho la inteligencia artificial para cometer delitos"

—En realidad sí, lamentablemente se utiliza en ocasiones para cometer distintos tipos de delito. La suplantación de identidad en nuestro Código Penal, con herramientas digitales, no está tipificada como delito. Sí está tipificada la suplantación de identidad utilizando documentación para hacerlo, pero la suplantación en un entorno digital o con el uso de herramientas digitales no es delito en nuestro país, lamentablemente.

—O sea que, por ejemplo, lo que pasó con Macri, por ejemplo, más allá de que hubo denuncias, ¿no tendría ningún tipo de pena?

—No, bueno, como suplantación de identidad no, porque no es un delito. No soy especialista en derecho electoral, sí tal vez tenga sus repercusiones o sus consecuencias en esa materia, porque estaba destinado a crear una confusión en el electorado. Supongo que tal vez pueda tener consecuencias desde ese punto de vista, pero realmente no es mi especialidad. La justicia, a raíz de estas denuncias, posiblemente lleve adelante una investigación que concluya o en un archivo del expediente (porque no se encontró nada) o por ahí desde ese punto de vista sí se encuentren sanciones a quien lo realizó. Pero no obstante el hecho de que sea una conducta que no esté tipificada como delito, esto no quiere decir que no sea ilegal o que no va a ser en contra de la ley. El uso de la imagen y de la voz de cualquier persona sin el consentimiento expreso de este titular de esos derechos es un ilícito que da lugar a distintas posibilidades para el afectado, a los fines de defender justamente estos derechos personalísimos, como son la imagen y también la voz.

—Ahí quería ir, porque en el caso nuestro, que hacemos radio, este tema de la utilización de la voz es una preocupación. ¿Hay regulaciones para para eso? Porque la voz, hasta donde sé, con la inteligencia artificial es mucho más fácil de recrear y utilizarla. De hecho, se utilizan locutores hechos con inteligencia artificial. ¿Cómo se puede manejar esto?

—Nuestro Derecho, luego de la reforma del Código Civil y Comercial, expresamente protege la voz dentro del derecho a la imagen. Si pensáramos en en una en un video o en una fotografía, la voz se incluye también en ese derecho personalísimo de la imagen y de la identidad de la persona. Y el Código Civil la protege y le da herramientas jurídicas al afectado, a quien haya sido víctima de una suplantación de identidad o de un uso indebido de su imagen o de su voz, a iniciar en la Justicia distintas acciones para proteger estos derechos.

