Daniel Avena en Aconcagua Radio: "La actividad apícola está en una meseta"

—En realidad, como para las plantas es bueno el frío, para las abejas también. Porque en invierno que no hay oferta de flores y la abeja tiene que estar dentro de la colmena, aletargada, en estado pasivo, digamos, para de esa manera consumir menos reservas. Pero cuando el otoño se presenta cálido, la abeja todos los días sale a volar, porque hay buena temperatura. Al no haber oferta de flores le da hambre, vuelve y se va comiendo las reservas, entonces las reservas se terminan antes de que termine el invierno. Entonces el invierno frío es muy bueno para la apicultura, porque la reina corta postura, las abejas (al no salir a volar y no desgastarse) son más longevas, duran más. Una abeja, en verano, dura 45 días, mientras que en invierno, en estado de aletargamiento, duran tres o cuatro meses.