José Rizzo en Aconcagua Radio: "La gente apela al cerdo para completar la parrilla por el precio de la carne"

—Se trata del IPCBA, claro, que es un instituto que se dedica a promover la carne vacuna en distintos países, y para poderse generar recurso nos cobran un monto que es de 375 pesos por animal. Estaba viendo que, realmente si a eso lo llevás a nivel país y a la faena, es un montón de dinero. Pero si lo querés trasladar a costo, realmente no impacta en nada. Entonces, por lo menos en nuestra provincia, el monto no es significativo como para que impacte en el costo. Son 375 pesos por animal, para un animal que pesa 400. Para nosotros, si bien apoyamos la medida (porque todo lo que sea baja de impuestos o costos generados por organismos innecesarios lo apoyamos), en este caso no es que afectara el precio de la carne.