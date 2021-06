Avanza la vacunación en Mendoza: el turno de mayores de 35 años sin enfermedades y segunda dosis a docentes

El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza anunció una nueva ampliación en la población alcanzada para la vacunación contra el coronavirus. Así, el Gobierno mendocino alcanza uno de sus objetivos respecto a la disminución progresiva del límite de edad por quinquenios.

Durante la tarde del jueves se habilitó la inscripción para personas mayores de 35 años sin comorbilidades para solicitar el turno correspondiente a la primera dosis. De esta manera, la vacunación se extiende en la población joven de la provincia que había quedado por fuera de las consideraciones en relación a las especificidades laborales o fuera de grupos de riesgo.

La inscripción quedó abierta a este grupo etario a partir de las 17 horas del jueves y continúa disponible en la página web oficial del Gobierno: www.mendoza.gov.ar/vacunacion-covid-19 . Ese es el único medio habilitado para la solicitud y posterior otorgamiento del turno. Desde la cartera sanitaria han reiterado la solicitud de respetar fecha, horario y lugar del turno informado para cada solicitante para evitar inconvenientes en los operativos de vacunación.

Además recordaron que únicamente se puede faltar en casos de exclusiva urgencia. “Sólo en caso de emergencias puede asistir otro día. Únicamente se recibirán excepciones”, remarcaron.

Por otro lado, la Dirección General de Escuelas informó que hoy se comenzará a completar el esquema de vacunación a todos aquellos docentes y personal educativo que hayan recibido la primera dosis de la vacuna Sinopharm.

La convocatoria para recibir la segunda dosis de la vacuna china se realizó para docentes, personal educativo y supervisores que se desempeñen en los departamentos del Gran Mendoza. El operativo se llevará a cabo en el estadio Aconcagua Arena y se regirá por el siguiente cronograma: DNI terminados en 0, 1 y 2: de 9 a 11 horas; DNI terminados en 3, 4 y 5: de 11 a 13; DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: de 13 a 15 horas.

Aquellas personas que no se encuentren registradas en el sistema GEM no podrán recibir la vacuna, mientras que el personal que no pueda asistir durante la jornada deberá comunicarlo a operativodelegacionesdge@gmail.com

Hasta el momento, Mendoza ha aplicado 844,746 dosis. El total está compuesto de 676,037 personas vacunadas con una sola dosis y 676,037 que han completado el esquema con la segunda dosis.