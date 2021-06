El viernes se aplicará la segunda dosis de Sinopharm para los trabajadores de la educación

El próximo viernes 25 de junio aplicarán la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus Sinopharm a docentes y personal educativo y supervisores.

La Dirección General de Escuelas convocó a los trabajadores que desarrollen sus actividades en los departamentos del Gran Mendoza y que ya recibieron la primera dosis de dicha vacuna, para ser inoculados.

La vacunación se realizará en el Estadio Arena Aconcagua según el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0, 1 y 2: de 9 a 11 horas.

DNI terminados en 3, 4 y 5: de 11 a 13 horas.

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: de 13 a 15 horas.

Requisitos

Los convocados deben respetar los cronogramas propuestos concurriendo de acuerdo según al grupo que pertenecen y edad. Es obligatorio presentarse con DNI original, declaración jurada versión papel o digital, lapicera y sanitizante personal.

No podrán vacunarse si los agentes no se encuentran cargados en el Sistema GEM. El personal que no pueda asistir en su día y horario correspondiente, deberá informarlo a través de: operativodelegacionesdge@gmail.com.

Más dosis

Hoy comenzó la distribución de más de 1,2 millones de dosis de vacunas en las diferentes jurisdicciones en el marco del avance del Plan Estratégico de Vacunación que ya lleva entregadas a las provincias esta semana una cifra superior a los 4 millones de vacunas.

Con la distribución de 1.232.000 dosis de la vacuna Sinopharm arribadas en los últimos días al país, y que llegarán entre mañana y el sábado a sus destinos, solo en esta semana ya se habrán entregado 4.016.900 sueros a todos los rincones de la Argentina.

A su vez, ayer se inició el proceso de distribución de 1.115.900 dosis de la vacuna del laboratorio AstraZeneca, que estarán disponibles en las provincias entre hoy y mañana, mientras que el martes comenzó en tiempo récord la entrega de 768.800 sueros recibidos el lunes desde China en un operativo que se completará hoy.