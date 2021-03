Autorizaron la aplicación de la vacuna china para mayores de 60 años

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti , anunció este jueves que la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) recomendó al Ministerio de Salud nacional autorizar el uso de emergencia de la vacuna Sinopharm , contra el coronavirus , en el grupo de personas mayores de 60 años.

De esta manera, la vacuna china provista por el Beijing Institute of Biological Products Co Ltd., podrá utilizarse en Argentina para avanzar en la inmunización de ese grupo de riesgo.

Qué dice la ANMAT

La ANMAT indicó que la seguridad analizada en el ensayo de Fase III entre el grupo de vacunados y el grupo placebo, resulta con un perfil aceptable y hasta el momento del análisis no hubo eventos adversos inesperados o graves relacionados al producto.

La inmunogenicidad correspondiente al grupo etario de mayores de 60 años presenta una cantidad de anticuerpos neutralizantes compatible con el de menores de 59 años.

El análisis interino reportó que la eficacia determinada con el ensayo clínico en el que participaron 25.730 voluntarios, es 78,89%.

La ministra comunicó la recomendación durante un encuentro con integrantes de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN) donde se analizan permanentemente las distintas estrategias de vacunación para fortalecer la respuesta a una segunda ola de casos de Covid-19.