Atención solos y solas: llega el “domingo de citas”, será el próximo 8 de enero y es la fecha ideal para concretar encuentros

Ya pasaron las fiestas y los deseos por encontrar en este 2023 una persona especial con la cual compartir momentos únicos. Varios habrán pensado en un amor que dure hasta el final de sus vidas, otros conocer a una persona con quien poder compartir algunas salidas, charlas interminables y después se verá, y otros que llegue alguien con quien poder tener sólo sexo, los famosos chongos y chongas.

Los que no se animan todavía a ingresar al universo de las aplicaciones de citas como Tinder o Happn, este domingo pueden hacerlo y tener una experiencia positiva, debido a que el primer domingo de enero es cuando más match se producen.

Es que está probado que el primer domingo de enero es “el mejor día para matchear”. Apodado “domingo de citas”, se espera que el próximo 8 de enero se de un aumento del 30% en matches y conversaciones, y un incremento del 40% en nuevos miembros, lo que significa más posibilidades de concretar una salida y más solteros para elegir también, aseguraron desde la app de citas Inner Circle.

La aplicación sirve para vincular gente de la misma provincia con intereses similares.

A medida que las personas se recuperan de los festejos de Año Nuevo, escriben sus reflexiones y establecen sus intenciones para el 2023, las citas y el romance ocupan un lugar destacado en la lista de muchos.

Los expertos de la app predicen que la sensación de “año nuevo, vida nueva” motivará a la gente que desea un nuevo amor a romper viejos hábitos tóxicos y buscar a otras personas que quieran lo mismo. Esto, combinado con el hecho de que los domingos pueden parecer un poco aburridos, hará que los solteros estén más ansiosos por conocer gente nueva y llevará al éxito al “domingo de citas”.

Masha Kodden, CEO de Inner Circle, dijo: “El ‘domingo de citas’ es el Super Bowl del mundo de las citas, y este enero no será diferente. En este día todos los años, vemos una ola de nuevos miembros que se unen a la aplicación y un gran aumento en la actividad (chats, me gusta y números compartidos), particularmente durante la noche entre las 7 p.m. y las 10 p.m.”.

Happn: la app que revive la magia del amor a primera vista

“Cada vez que comienza un nuevo año las personas buscan cambiar y vibrar con nuevas energías y es por eso que se origina el domingo de citas. Creemos que todos los solteros aprovechan ese día para romper con lo malo del año pasado, buscan dar lo mejor de sí mismos y se proponen conocer a alguien nuevo”, agregó.

Predicciones para el “domingo de citas”

Se espera que los miembros de la app aumenten en un 40%, lo que maximiza las posibilidades de conectarse con alguien.

Con más solteros acudiendo en masa a la aplicación, las conversaciones aumentarán en un 30% y los “me gusta” un 25%, a medida que los usuarios disparan sus tiros de Año Nuevo.

La hora pico de match será por la noche entre las 7 p.m. y las 10 p.m.

2023 comenzará con un aumento del 30% de las posibilidades de obtener una cita, gracias a tanta actividad.

5 tips para un “domingo de citas” exitoso

La experta en citas Crystal Cansdale compartió sus mejores consejos para que los solteros preparen su perfil para el “domingo de citas”: