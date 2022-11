Entró en depresión tras separarse de su marido, cambió su look y ahora busca pareja por Tinder

Emma Sheppard quedó devastada luego de romper con un matrimonio de 18 años en 2020. Sin embargo, dos años más tarde, está viviendo su “mejor momento” tras experimentas una sorprendente transformación.

Madre de dos hijos, la mujer se dio cuenta de que era “su turno” después de pasar años cuidando “a todos los demás”. Entonces, empezó a ir al gimnasio y abandonó la comida chatarra. También cambió su apareciencia por una más a la moda e incluso se unió a Tinder.

Emma Sheppard cuenta que antes se sentía vacía y por pensar en los otros no se priorizaba. Foto: Web

Emma, una trabajadora social de la ciudad de Blackpool (Reino Unido), explicó: “Me siento increíble y es como si la belleza viniera desde adentro. Algo así como caminar en el aire”.

“Antes siempre trabajaba duro y me preocupaba por todos. Pero un día después de que nos separamos descubrí que era mi momento. Parecía vieja, vacía y agotada, pero ahora me veo completamente diferente”, cuenta.

Cambio de vida

La transformación de Emma implicó el gimnasio, maquillaje y vestimenta. Foto: Web

Emma contrajo matrimonio en 2000, a los 22 años. Y como suele pasar en estos casos, pensó que estaría casada de por vida. Pero la relación comenzó a romperse hace varios años.

Luego su esposo se mudó en enero de 2021 y el divorcio finalizó en octubre de ese mismo año. “Inicialmente estaba deprimida, pero, después de escuchar el tema musical Roar, de Katy Perry, decidí seguir adelante”, revela y difunde The Mirror.

El primer paso fue echarle un vistazo a su guardarropa: cambió sus habituales pantalones negros y zapatos planos por faldas, tacos y blusas y abrigos de colores brillantes.

En esa misma línea de cuidado exterior, comenzó a usar lápiz labial rojo por primera vez y redujo su hábito de fumar 20 cigarrillos al día a solo cuatro.

Emma confiesa que se había casado para toda la vida. Hoy es otra persona. Foto: Web

Dejar de beber algunos cócteles extra también le llevó trabajo, y con el tiempo empezó a entusiasmarse en el gimnasio haciendo pesas y cardio cinco veces a la semana.

Emma dice que también cambió sus hábitos alimenticios, reemplazando los sándwiches de huevo y papas fritas y cerdo por pollo y salsa boloñesa casera.

“No tenía confianza en mí misma y estaba tan aislada. Solo existía, trabajaba para pagar las cuentas y salía adelante. Un día me desperté y pensé: ‘Vengo de una familia de mujeres fuertes, soy libre y puedo tener una vida diferente”, recuerda en el periódico inglés.

Pese a que aún no tiene una nueva pareja, Emma está buscando el amor en Tinder, donde llamó la atención de un hombre que decía ser una estrella del ciclo Love Island. Ella dijo: “Fue gracioso que ese tipo me coqueteara. Al principio no lo reconocí”.

“Lo resolví cuando hablamos por Snapchat y vi sus videos. Estaba enviando mensajes diciendo lo bonita que era y que no parezco 42. Fue muy halagador, impactante y bastante divertido”, sostiene con la certeza de saberse, ahora sí, una mujer fuerte y empoderada.