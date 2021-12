Argentina registra un aumento en la curva de casos de coronavirus

Entre octubre y noviembre de este año hubo un aumento sostenido en los casos de coronavirus en Argentina. El número de contagios pasó de un promedio semanal de 4900 a 10.200.

Según informó diario La Nación en base a un análisis de La Nación Data, realizado sobre la base de datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, casi el 60% de los 59.247 casos registrados en estos últimos 60 días, se concentran en los individuos de 20 a 50 años.

Del total de casos considerados para el estudio, el 20% (12.682) corresponde a menores de edad y el 20% restante a personas mayores de 50 años.

“En primer lugar, la población entre 18 y 50 años es la de mayor movilidad, la que sale a trabajar, la que tiene reuniones sociales y más intercambios con personas que no conoce. Por otro lado, el grupo etario de entre 18 a 39 años tiene un alto porcentaje de individuos vacunados con una sola dosis, al que si además se le suman los dos millones de personas –en su mayoría adultos jóvenes– que no se aplicaron ninguna dosis, está claro que estamos frente a un segmento de la población que no está bien protegido”, explicó Eduardo López, infectólogo y pediatra del Hospital Gutiérrez.

Al ser consultados por el aumento de casos, los especialistas coincidieron en que la suba se debe a diferentes factores. Sin embargo, Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), dijo que uno de los motivos del aumento tiene relación con la variante delta, que es 60% más contagiosa.

“El grupo de menores de 50 es el que menos está alcanzado por la vacunación –coincide la infectóloga–. Las vacunas han demostrado su eficacia para prevenir las formas graves de la enfermedad y la reducción de las muertes. Pero las infecciones de brecha están descritas en todo el mundo, y muchos de los pacientes que fueron vacunados hace más de seis meses tienen más chances de reinfección, sobre todo ante la aparición de nuevas variantes”, explicó.

“Es probable que los menores de 50, y principalmente los más jóvenes, se relajen y tienden a cuidarse menos. Quizá ya tuvieron Covid y eso hace que tengan una percepción del riesgo mucho menor”, agregó.

En tanto, el presidente de la Sociedad Latinoeamericana de Infectología Pediátrica, Roberto Debbag, dijo que además de la variante Delta también ha influido el porcentaje de no vacunados.

“Uno es el porcentaje de gente no vacunada dentro del grupo de 20 a 50 años. Y el segundo es que hay personas ya pasaron los seis meses desde que se infectaron, y hay estudios publicados, como el más reciente en el The New England Journal of Medicine, que demuestran que la infección natural produce una eficacia contra el contagio de alrededor del 85%, pero cae al quinto mes, lo mismo que sucede con las vacunas”, dijo.