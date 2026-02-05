Apareció la fragata portuguesa en una playa de Chile elegida por los mendocinos: "Prohibido bañarse"

La Municipalidad de Concón , una de las ciudades balnearias más concurridas por los mendocinos en Chile , confirmó este miércoles el cierre total de Playa Amarilla, luego de detectarse la presencia de fragata portuguesa en el sector costero.

La medida establece la prohibición absoluta del baño y de cualquier tipo de actividad recreativa , tanto en el mar como en la arena.

En términos científicos, la fragata portuguesa corresponde a un hidrozoo sifonóforo de la familia Physaliidae . Se distingue fácilmente por un flotador de color azul violáceo y largos tentáculos que pueden extenderse varios metros bajo el agua.

Alerta por presencia de la fragata portuguesa en dos playas de Chile

Desde el municipio de Concón explicaron que el cierre de Playa Amarilla busca resguardar la salud de vecinos y turistas, tras el avistamiento de múltiples ejemplares de este organismo marino, considerado altamente peligroso para las personas.

La misma restricción continúa vigente en las playas de Los Corsarios y Punta de Tralca , en la comuna de El Quisco, donde también se reportó la presencia de fragata portuguesa en los últimos días.

En cambio, en Algarrobo, la situación mostró una leve mejora: durante la noche se levantó la prohibición que había regido durante la jornada para las playas de El Canelo, El Canelillo y Algarrobo Norte, luego de que no se registraran nuevos avistamientos.

Desde la autoridad sanitaria chilena señalaron que el cierre de playas en Concón y El Quisco se mantendrá hasta que disminuya el riesgo para la población. La resolución se basó en información aportada por la Armada de Chile, que confirmó la presencia de estos animales marítimos en la zona costera.

La fragata portuguesa, aunque suele confundirse con una medusa común, es un organismo colonial cuya picadura puede provocar quemaduras intensas, dolor agudo y reacciones alérgicas, que en casos extremos requieren atención médica inmediata. Por ese motivo, las autoridades recomiendan no tocar los ejemplares -ni siquiera cuando parecen estar muertos- y respetar estrictamente las señales y cierres dispuestos en cada playa.

En paralelo, días atrás se reportó el avistamiento de un ejemplar en la playa del Faro, en La Serena, región de Coquimbo. En ese caso, la autoridad marítima decidió no ordenar el cierre, ya que el protocolo establece que deben detectarse varios ejemplares para aplicar la restricción total del balneario, informó el medio local Mi Radio.

Para consultas o asesoramiento de los turistas, el Ministerio de Salud trasandino mantiene habilitado el servicio Salud Responde, a través de su sitio web, redes oficiales y la línea telefónica 600 360 7777.

Qué hacer ante una fragata portuguesa: síntomas y tratamiento

Frente a la fragata portuguesa presente en algunos sectores de Chile, las autoridades pidieron respetar las restricciones vigentes, evitar cualquier tipo de contacto.

Ante una eventual picadura:

Se debe lavar la zona afectada únicamente con agua de mar

la zona afectada únicamente con agua de mar Retirar restos visibles de tentáculos raspando suavemente la piel

Aplicar vinagre blanco doméstico durante algunos minutos.

Advirtieron que no se debe usar agua dulce, orina, bicarbonato de sodio, hielo, limón ni productos caseros, ya que pueden agravar la lesión.

Los síntomas gastrointestinales son:

Dolor abdominal

Náuseas

Vómitos

Los síntomas neuromusculares son:

Calambres

Espasmos o contracciones musculares

Contracción o tirón breve y espontáneo en un músculo (fasciculaciones o contracciones)

Deterioro en el equilibrio o la coordinación debido a daños en los nervios o los músculos (ataxia)

Los síntomas cardiorrespiratorios son: