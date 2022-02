Antonella Barrera, Reina de Lavalle: “Desde chica me apasiona el folclore cuyano”

“Para ser honesta nunca había considerado presentarme. Como estudio y trabajo desde muy chica para ayudar a sostener la economía de mi casa, no estaba en mis planes. Pensaba que no iba a poder dedicarle el tiempo necesario, ya que es una gran responsabilidad”, comenta Antonella Barrera, la joven que a finales de enero fue elegida Reina de Lavalle en el predio verde del polideportivo municipal tras la tradicional Bendición de los Frutos y una austera muestra artística denominada “Brindis de las cuatro estaciones”.

Las grandes pérdidas sufridas por la tormenta de diciembre pasado llevaron a la comuna a tomar la decisión de no realizar la fiesta departamental.

-¿Por qué decidiste postularte este año entonces?

-Un día me encontré con Oscar Mauna, presidente del club Tulumaya Salvatierra, a quien conozco hace muchos años, y me dijo que tenía una propuesta para mí, una sorpresa. Resultó ser el ofrecimiento para representar a Alto del Olvido ¡Me quedé impactada! Lo analicé mucho, consulté con mi familia y amigas que ya han sido reinas distritales y finalmente me animé, sin pensar hasta dónde iba a llegar.

-¿Qué podés contarnos de tu distrito, Alto del Olvido?

-Es un lugar lleno de historias, cultura y tradiciones, como todo mi departamento lavallino. Allí se encuentra un algarrobo histórico de 258 años de antigüedad, un sitio patrimonial que es testigo del desierto, y un eco-museo.

Fue bautizado por los lugareños como “Alto del Olvido” en referencia a que San Martín hizo un alto para descansar sobre el arroyo Tulumaya y, al retomar su viaje, dejó olvidada algunas de sus pertenencias.

Es un lugar muy importante para mí, allí realicé mi secundaria y conozco a mucha gente, todas personas muy luchadoras. La mayoría de los chicos que asisten a las dos escuelas trabajan en la cosecha de uva, por eso empiezan las clases recién cuando se guardan los tachos.

-¿Cómo definirías a tu departamento?

-Defino a mi Lavalle como un departamento labriego, cosechador y trabajador, pero también innovador. Sufrido pero, por sobre todo, luchador.

Antonella Barrera.

-En tu caso no tuviste fiesta por la gran tormenta que azotó al departamento…

-Sí, tristemente el 16 de diciembre sufrimos una tormenta muy fuerte que arrasó con la producción y el trabajo de todo un año en sólo 15 minutos. Esto llevó al intendente Righi a decidir no realizar el acto vendimial y destinar esos fondos a los productores damnificados.

Sí tuvimos una Bendición de los Frutos donde fui coronada, un acto muy emotivo con todos los lavallinos presentes, puestos de artesanos, emprendedores. También se priorizó la salud y se aprovechó para vacunar a mucha gente que no había podido hacerlo antes.

-¿Cómo está compuesta tu familia? ¿Tenés pareja?

-Mi familia son mi mamá Mónica, mis dos hermanos mayores Marcos y Franco, mi hermanito de 14 años Víctor y la más chiquita, Lis. Mi mamá se dedica a realizar panificados, tortitas y pancitos caseros, además de hacer uñas.

En este momento no tengo pareja, y estoy estudiando para docente de nivel primario en el terciario Nuestra Señora del Rosario, de Villa Tulumaya.

-¿Qué cosas te gusta hacer en tu tiempo libre, hay algo que te apasione?

-Lo que más disfruto es compartir con mi familia y mis amigos. Me gusta ir al gimnasio y algo que me apasiona desde chica es bailar folclore cuyano. Un recuerdo de mi niñez es cuando mis papás hacían grandes fiestas en el patio de mi casa, donde se escuchaban cuecas y tonadas y se bailaban gatos. Es algo que llevo en la sangre desde muy chiquita.

-¿En qué consiste tu proyecto social?

-Mi proyecto se basa en acompañar a los productores y sus familias durante todo este año. Surgió a raíz de lo que sucedió en diciembre con la tormenta, que echó por tierra un año de dedicación y sacrificio. Es un solo proyecto que abarca muchas actividades, y la principal que estamos desarrollando en este momento tiene que ver con armar mochilas solidarias para que los hijos de los productores puedan comenzar las clases cuando corresponde y con todos los elementos necesarios.

Producción

Vestuario: @Normalopez_ok

Make up y peinado: @muchopeluqueria

Accesorios: @abaloriosmza

Foto: @romibustelo

Reclamá la lámina con tu ejemplar impreso.