El PRO pide que se reconozca a la reina de Guaymallén y Cambia Mendoza no quiere retroceder

Referentes del PRO se involucraron en la polémica provincial sobre la reina no oficial de la Vendimia de Guaymallén, y a través de un comunicado le pidieron al intendente del departamento, Marcelino Iglesias, que reconozca a la Reina de la Vendimia elegida en la “fiesta paralela”. Mientras la carta abierta atribuyó “transgresión de leyes” de patrimonio cultural, el Frente Cambia Mendoza de Guaymallén respondió que “no son caprichos, ni aspiraciones de vanguardismo”.

El contundente mensaje del PRO fue firmado por cuatro autoridades provinciales y departamentales del partido: Álvaro Martínez, presidente provincial del frente; Lula Ballsells Miró, presidente del PRO Mujeres en Mendoza; Gabriel Pradines, presidente del partido en Guaymallén; y Gustavo Cairo, presidente del bloque de diputados del PRO. Todos ellos se unieron para dirigirse a su compañero del Frente Cambia Mendoza, el radical Marcelino Iglesias.

Sin titubeos, el comunicado le recordó al intendente de Guaymallén el carácter de Patrimonio Cultural de la Provincia que tiene la Fiesta de la Vendimia -amparada en la ley 6973-, y que “la elección de las reinas es parte sustancial” de ella. Así, “por transgredir la norma citada y otras que regulan la Gestión del Patrimonio Cultural de la Provincia, consideramos de cuestionable legalidad la ordenanza 9196″, esbozó el escrito, en referencia a la decisión del Consejo Deliberante de dicho departamento de prohibir la elección de reinas.

Allí fue donde comenzó todo, en marzo de 2021, cuando Guaymallén confirmó a través del Boletín Oficial que prohibía “la organización, patrocinio y/o auspicio, por parte del Municipio, de manera directa, de elecciones de reina...”. Ese hecho desencadenó una respuesta liderada por la Comisión Reinas de Guaymallén, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia e incluso a la creación de una “fiesta paralela”: en diciembre, se organizó una Fiesta de la Vendimia departamental no avalada por el municipio, en la que el pueblo eligió a Julieta Lonigro como la nueva soberana.

El comunicado de las autoridades del PRO se mostró a favor de que “la comunidad ha vuelto a la tradición popular”, por lo que agregó: “Consideramos oportuno que desde la Comuna se reconozca a la misma como representante departamental”, con la intención de que Julieta Lonigro consiga la habilitación para poder participar de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Reconocer a la soberana “no implicaría contradecir la ordenanza aludida, puesto que tal elección no ha sido “auspiciada” por el Municipio”, aclaró el mensaje.

En los últimos días fue la misma “reina no oficial” quien envió un mensaje público dirigido al gobernador, Rodolfo Suárez, para “que me tenga en cuenta para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022″. En el video que se difundió por redes sociales, la soberana dijo: “Quiero pedirle a usted que tenga esto presente, muchos guaymallinos y guaymallinas quieren verme participar ya que a través de mi persona puedo mostrar la calidad humana y de trabajo de la gente”.

El revuelo de los últimos días generado por esta situación causó la reacción de Marcelino Iglesias, que después de largas semanas en silencio dejó en claro que no ha cambiado su parecer: “Ese tema me tiene sin cuidado. Nosotros emitimos la ordenanza y reina en Guaymallén no va a haber más. Punto y aparte”. “Es un tema cerrado”, concluyó en declaraciones a Radio Nihuil.

En las últimas horas del viernes, el Frente Cambia Mendoza de Guaymallén salió al cruce del comunicado del PRO y en defensa del intendente del departamento: “No son caprichos, ni aspiraciones de vanguardismo, son decisiones concienzudas en la búsqueda de una sociedad más justa, igualitaria y sin discriminación”. En este caso, los que firmaron fueron el presidente de la UCR Guaymallén, Nicolás González Perejamo; y cuatro concejales: Ángela Barrera, Fernanda Orellano, Lisi Rodríguez y Matías Fernández.

En esta respuesta, los integrantes de Cambia Mendoza apuntaron contra la elección de reinas entendida como “una práctica que señala determinados rasgos estéticos como valiosos”. “Podemos afirmar que es una selección arbitraria, discriminatoria y negatoria de la igualdad de oportunidades, porque la inmensa mayoría de las personas jamás tendrán la posibilidad de ser elegida”, expresaron. Además, la contra-carta destacó que la Fiesta de la Vendimia del municipio se enfoque en los “cultores del trabajo”, “verdaderos representantes que hacen que Guaymallén sea lo que hoy es”.

Mientras tanto, y tras el sinfín de capítulos que ya tiene esta historia, los representantes del PRO que emitieron el comunicado avisaron que esperan “una sabia respuesta que armonice la innecesaria situación departamental generada”.

La explicación del comunicado

La carta abierta de las autoridades del PRO generó cierto revuelo, incluso con miradas que lo analizaron como un mensaje político dentro del Frente Cambia Mendoza. Una de las autoras del comunicado, Lula Ballsells Miró, habló con Los Andes y reveló los motivos del comunicado: “Esto ha sido simplemente salir a apoyar el pedido de una persona que se siente con ánimos de representar un pueblo, y que es la voz de muchos, no de ella sola”.

La presidente del PRO Mujeres en Mendoza aclaró que “fue sin un tinte político, ni una doble mirada”. Pese a que reconoció que “esta mañana sonó mucho el teléfono y desde muchos lugares nos preguntaban ‘por qué se enfrentan así a nosotros si somos del mismo frente’”, Ballsells Miró insistió en que “esa no fue la intención”.

La referente repitió que “la Vendimia le ha dado un rol central y protagónico a la mujer mendocina”, tal cual lo expresa la carta abierta; y que “nosotros no vemos ex reinas que se sientan denigradas por su participación vendimial”. “Como digo siempre, nuestras reinas no son reinas de la belleza, sino representantes y embajadoras del pueblo mendocino”, agregó la presidente de Mujeres del PRO.

Además de explicar que enterarse del pedido de Julieta Lonigro “me hizo ruido y pensamos en escucharla y apoyarla”, Lula Ballsells Miró opinó respecto a la decisión de prohibir la elección de reinas: “Creo que desde el Consejo Deliberante de Guaymallén han tenido una mirada muy progre, muy feminista, que no lo hicieron para hacer algo malo sino que están ante esto de que en el mundo entero muchos concursos de belleza ya no se realizan”.

Sin embargo, manifestó que “me parece que también hay que escuchar al pueblo, a todos, para ver qué opinan”. “Yo creo que más allá de que uno tome decisiones, a veces uno cree que es lo mejor para todos pero el pueblo alza la voz, y a veces se puede escuchar y dar marcha atrás”, expresó la referente del PRO, y concluyó: “Expresa grandeza cuando uno reconoce que se equivocó”.

Hoy, fiesta sin reina

Debido al pronóstico meteorológico que anticipa lluvias, la Vendimia departamental de Guaymallén que se iba a realizar este viernes, finalmente se reprogramó para la noche de hoy. El evento, que no contará con elección de reinas, comenzará a las 19 en la Rotonda de Salcedo, con entrada libre y gratuita. En la previa del espectáculo central se realizará la bendición de los frutos, y luego será el turno del show artístico, inspirado en la vida de Melchora Lemos, la primera mujer empresaria vitivinícola de Mendoza.