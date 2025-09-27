Anticipan un domingo primaveral en Mendoza : de cuánto será la máxima

El pronóstico indica una jornada con buen tiempo, luego de un cierre de semana con fuertes vientos.

Luego de un cierre de semana marcado por las fuertes ráfagas de viento y alertas por zonda y tormentas, el fin de semana se prestó agradable en Mendoza.

Para este domingo 28 de septiembre, está pronosticada una jornada con buen tiempo y ascenso de la temperatura en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Pese a que estaban pronosticadas tormentas, el sábado estuvo agradable durante la tarde y para este domingo se espera una jornada aún más agradable. El pronóstico del tiempo indica que la máxima será de 26°C y la mínima de 8°C.

En tanto en la cordillera anticipan una jornada poco nubosa, por lo que el Paso Cristo Redentor continuará habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza De cara al lunes está prevista una jornada algo nublada y con vientos del sector sur, con poco cambio de la temperatura. Además, prevén nevadas en la zona de cordillera. La máxima será de 25°C y la mínima de 12°C.