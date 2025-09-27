27 de septiembre de 2025 - 20:55

Anticipan un domingo primaveral en Mendoza : de cuánto será la máxima

El pronóstico indica una jornada con buen tiempo, luego de un cierre de semana con fuertes vientos.

Tiempo: anticipan un domingo primaveral en Mendoza
Tiempo: anticipan un domingo "primaveral" en Mendoza

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este domingo 28 de septiembre, está pronosticada una jornada con buen tiempo y ascenso de la temperatura en Mendoza, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Pese a que estaban pronosticadas tormentas, el sábado estuvo agradable durante la tarde y para este domingo se espera una jornada aún más agradable. El pronóstico del tiempo indica que la máxima será de 26°C y la mínima de 8°C.

En tanto en la cordillera anticipan una jornada poco nubosa, por lo que el Paso Cristo Redentor continuará habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza

De cara al lunes está prevista una jornada algo nublada y con vientos del sector sur, con poco cambio de la temperatura. Además, prevén nevadas en la zona de cordillera. La máxima será de 25°C y la mínima de 12°C.

En tanto el martes, anticipan una jornada con descenso de la temperatura y donde seguirán corriendo ráfagas de viento del sector sur. La máxima será de 21°C y la mínima de 11°C.

