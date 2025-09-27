Tras las fuertes ráfagas de viento del viernes, cómo continúa el tiempo el fin de semana en Mendoza

El viernes por la tarde, fuertes ráfagas de viento sorprendieron a los mendocinos y obligaron a suspender las clases en toda la provincia para los turnos vespertino y noche.

Por el mal tiempo se suspendieron todas las actividades programadas para este viernes en Mendoza

El combo meteorológico dejó un muerto, heridos y varios daños por las fuertes ráfagas de viento

La intensidad del viento también ocasionó inconvenientes en algunos departamentos y obligó a reprogramar actividades , como la Feria del Libro en Guaymallén y varios espectáculos en el Gran Mendoza.

Para el fin de semana, el pronóstico del tiempo indica que este sábado 27 presentará nubosidad en disminución en el llano y alta montaña, con descenso de la temperatura y vientos leves de norte a sur desde las 10:00 horas hasta la medianoche, que afectará principalmente a zona Este y zona Sur de la provincia. La máxima alcanzará los 19°C y la mínima será de 9°C.

En zonas del Valle de Uco y Malargue tendrían una mínima de 1°C. Y en el Sur de la provincia y zona Este será de 6°C.

El pronóstico para el domingo 28 indica un día con ascenso de la temperatura y poca nubosidad. Se espera una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 8°C para la zona Sur, Norte y Este.

Las temperaturas mínimas serán más bajas en el Valle de Uco y Malargüe, donde la mínima descenderá hasta los 4°C.

Se mantiene la alerta por Zonda. Se espera la circulación de viento desde las 12:00 hasta las 19:00 horas, afectando la Cordillera Sur, Malargüe y el Valle de Uspallata.

Pronóstico extendido

El lunes 29 continuará con el cielo despejado gran parte de la jornada. Se espera una máxima de 24°C y una mínima de 12°C.

Las mínimas en Valle de Uco y Malargüe serán de 6°C. En las zonas Sur y Norte-Este de 10°C.

Rige alerta por el viento Zonda, que circulará desde las 10:00 hasta las 19:00 horas, iniciando en el Sur de Malargüe y Cordillera Sur para luego extenderse a Malargüe, con velocidades promedio de 40 km/h.

Actividades que fueron reprogramadas este viernes

Por aletas amarillas de viento Zonda, varias actividades fueron reprogramadas o canceladas.

La Feria del Libro de Mendoza 2025, cuyos encuentros en el Espacio Cultural Julio Le Parc y en los departamentos de San Martín y San Rafael fueron cancelados. Desde la Subsecretaría de Cultura informaron que el programa de la feria se retomará con normalidad el día de hoy.

El Festival de Foodtrucks de Godoy Cruz, que incluía la Noche tributo al Rock Nacional, fue trasladado al domingo 28.

La apertura del 1° Encuentro Federal de Urban Sketchers Argentina en el MMAMM también se suspendió, aunque el evento de tres días continuará durante el sábado y el domingo.

Finalmente, el Festival de Tango por los Caminos del Vino en la Nave Cultural también tuvo que ser cancelado debido a las condiciones climáticas adversas.