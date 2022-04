Anna del Boca habló de su reclamo judicial para quitarse el apellido de su padre: “Me afectaría positivamente”

Andrea del Boca y su hija, Anna Chiara, asistieron juntas a un evento relacionado al mundo del cine y brindaron un móvil para LAM. A pesar de negarse en primer lugar a responder preguntas sobre el conflicto judicial con su padre Ricardo Biasotti, Anna expresó que su intención de cambiar el apellido “está en curso” y que la “afectaría positivamente”.

En charal con LAM (América), Andrea del Boca y su hija Anna Chiara dieron un móvil donde hablaron sobre la pasión que comparten por la actuación. En primer lugar, el cronista quiso saber si Anna y Andrea sienten que la joven sigue los pasos de su madre.

“No sé si tal cual, no sé si un calco, pero siempre digo que ella fue como mi primera maestra, es mi escuelita de alguna manera; pero somos muy distintas en lo personal también, así que tampoco iguales”, respondió la joven actriz.

La siguiente consulta del movilero fue: “¿Cómo manejan el tema de la grieta entre actores? Porque hay gente que admira o no de acuerdo a su pensamiento político”. Anna tomó la palabra y dijo: “No siento que haya gente que me admire, yo soy muy de mi casa, no sé si me engancho mucho con los programas de televisión tampoco, no tengo el peso de ese ojo público, de esa visión”.

Luego llegó el momento de las consultas sobre el fallo a favor de Biasotti, su padre, que se conoció hace dos meses. En un principio Andrea puso un freno al tema: “No es el momento para hablar de esto, hay mucho ruido, además eso continúa en la Justicia todavía”. A lo que Anna agregó: “Vinimos por el cine, que es lo que nos gusta”.

“En lo personal no es algo que realmente no marque, mi vida no son los medios, más allá de que los medios siempre han tenido un seguimiento de mi día a día. Estamos muy tranquilas”, agregó Anna. En cuanto a la actitud de su madre de defenderla, dijo: “Tampoco me molesta, yo sé que ella sale así como defensora porque es mi mamá, pero a mí no me molesta, no me marca”.

Anna Chiara del Boca está comenzando su carrera como actriz

Para terminar, el notero le consultó acerca de si seguía en pie su pedido de quitarse el apellido de su padre. “Está en curso y sería algo que a mí me afectaría positivamente, pero habrá que esperar”, contestó Anna.

La justicia dictó falta de mérito en la denuncia de Anna Chiara del Boca a Ricardo Biasotti

La justicia confirmó la “falta de merito” de Horacio Ricardo Biasotti, en la denuncia por abuso sexual hecha en 2019 por su hija Anna Chiara del Boca. La hija de Andrea del Boca había apellado el fallo luego de ser dictaminado en febrero. Sus abogados consiguieron una medida perimetral por seis meses.

A comienzos de febrero, luego de haber investigado la causa y haber realizado las pericias correspondientes, la jueza de instrucción María Gabriela Lanz dictó la “falta de mérito” en la denuncia de Anna Chiara del Boca contra su papá, Horacio Ricardo Biasotti.

La jueza, al dar su resolución, sentenció: “No se reúne convicción para agravar la situación procesal del único acusado, ni la certeza negativa que exige la adopción de un temperamento liberatorio”.

Anna Chiara del Boca compartió una reflexión íntima tras el revés judicial en la causa contra su padre

Anna Chiara denunció a su padre por abuso sexual en 2019. La joven explicó en la denuncia que cuando tenía entre 8 y 9 años sufrió situaciones de abusos en la cama matrimonial de Biasotti. También Anna contó que su padre le habría mostrado material pornográfico. Esto lo manifestó a través de dibujos que fueron presentados como pruebas.

En febrero, cuando salió el dictamen de la justicia, Carlos Monti, periodista de Nosotros a la mañana, difundió detalles sobre el caso: “El fallo tiene una extensión de 146 páginas, se dictó la falta de mérito y para la jueza no fue suficiente que Anna Chiara declarará”.

La jueza determinó que la joven tiene “recuerdos implantados” y asegura la “falta de credibilidad en las denuncias a mérito del resultado de los test proyectivos y de la indagación a su personalidad”.