Anna Chiara del Boca compartió un sentido manuscrito tras su revés judicial contra su padre

Anna Chiara del Boca, la hija de Andrea del Boca, abrió su corazón a fines del año 2019 al revelar que su papá Ricardo Biasotti la había abusado sexualmente y que lo había denunciado formalmente en el juzgado Criminal y Correccional N° 43.

La casa se investigó y se realizaron las pericias necesarias y al tener todos los resultados, la jueza María Gabriela Lanz sorprendió a la joven de 21 años al dictar la falta de mérito contra su progenitor. Noticia que se hizo pública el miércoles 02/02/2022.

Fue Carlos Monti quien reveló detalles del fallo en “Nosotros a la mañana” y precisó que la jueza había establecido que Anna Chiara tiene “recuerdos implantados” y que aseguraba la “falta de credibilidad en las denuncias a mérito del resultado de los test proyectivos y de la indagación a su personalidad”. Así es que se determinó no encontrar razones para procesar a Biasotti aunque tampoco desestimó la denuncia.

A las horas de la decisión final de la justicia, del Boca agarró papel y lapicera y dejó libre sus emociones y sentimientos y escribió una hermosa reflexión, híper profunda y esperanzadora para su futuro. La compartió en su cuenta de Instagram y recibió un apoyo hermoso por parte de sus seguidores y los de su madre.

¿Qué dijo Anna Chiara del Boca del fallo de la justicia contra Ricardo Biasotti?

Anna Chiara del Boca es una persona que no se guarda las cosas, lo hizo cuando era menor de edad y ahora nunca más. Por eso esperó que pasaran unas horas de haberse conocido la resolución judicial y subió a las redes su propio descargo.

“‘Recuerdos implantados y el carecer de comprobar credibilidad´. Que las espinas más filosas te empujen a transformar tu todo en rayitos de sol. Día capicúa, 2/2/22”, escribió en la publicación a modo de título, en la que también subió varias fotografías de flores coloridas.

Anna Chiara del Boca compartió una reflexión íntima tras el revés judicial en la causa contra su padre

El post comenzó con una fotografía de su propio escrito del que se lee: “Mi mente es un jardín de arco iris. Mis recuerdos están plantados. Son semillas vueltas flores, mi razón la única y exclusiva sembradora. Mi memoria es una plantación de vivencias, mis pétalos forman una huertita de certeza”.

“Respondo con hechos pero la cruda sinceridad de mi vivir se echa a perder; un marchitar gracias a discursos enmascarados y manos oscuras”, comparte la hija de Andrea sobre los recuerdos de cuando era una niña. Y siguió: “Me dejé consumir por la tierra. Bocas desconocidas se llenan de mí. Intencionadas a podarme, ensucian. Pero yo me riego a mí misma y el viento ya no es tormenta, solo son cosquillas”.

Y para cerrar su opinión y vivencias, Anna Chiara compartió: “Me despojo de comprobar credibilidad al resto, esa es mi real libertad. Y así, florezco”.

Según publica Teleshow, el abogado de del Boca, Diego Onorati, está “analizando los pasos a seguir” después del fallo.

La denuncia que presentó la joven contaba que a sus 8 y 9 años hubo situaciones ocurridas en la propia cama matrimonial de Biasotti en su departamento, cuando ella iba a dormir allí. Incluyó hechos con supuestos tocamientos y hasta explicó que su padre le habría mostrado material pornográfico.

Ella expresó en dibujos todo lo que había vivido y eso fue presentado como pruebas de los hechos. Los cuales, según el letrado, “fueron desestimados”.