Duki sufrió un insólito accidente doméstico y culpó a Emilia Mernes

Duki y Emilia Mernes disfrutan del enorme éxito que poseen tanto a nivel personal y profesional. En estos momentos los jóvenes se encuentran recorriendo Europa, y se muestran muy felices juntos, pero fue el cantante quien rompió el silencio y acusó a su novia de haber sido la causante de una herida en si rostro.

“Gente, hoy me estaba afeitando y esta bol... me empujó, miren lo que me hice”, comentó entre risas mientras le hacía un primerísimo primer plano a los pequeños cortes que se hizo en la cara. Enseguida Emilia, que estaba a su lado, lo interrumpió: “No, bueno. ¿Qué van a pensar que soy? Yo estaba durmiendo”, se defendió la entrerriana.

“Me cortaste, decí la verdad. ¡Me duele! ¡Me duele!”, retrucó el músico desde un hotel en Italia, país en el que se encuentran por estas horas y que muestran alegres en redes sociales.

El pasado mes de diciembre, tanto Mernes como Duki, blanquearon su romance con una romántica foto que hizo delirar a sus fanáticos. El cantante puso un emoji de corazón al pie de la publicación y la ex Rombai solo se limitó a responder: “oaaaa quien será esa divina?”, comentario que superó los 60 mil “me gustas” en pocas horas.

La foto del beso que sella el amor entre los jóvenes tuvo más de 2 millones de “likes” en las primeras horas y los comentarios de sus colegas y seguidores no se hicieron esperar.

El Duki confirmó su relación con Emilia Mernes.

El lado más sensual de Emilia Mernes

“Terminando enero muy tranqui, por suerte”, expresó Emilia en su cuenta de Instagram, en un posteo que constaba de cuatro fotos y dos videos en una fiesta privada.

Con una pollera cuadrillé y una camisa abierta dejando ver su corpiño negro, la artista de música urbana dejó ver a sus más de 4 millones de seguidores lo bien que la pasó en esta fiesta que duró hasta el amanecer, tal como lo atestiguan las imágenes posteadas.

En el primero de los videos publicados, la cantante se puede observar rodeada de amigos cantando a los gritos la letra de “Como si no importara”, el hit que interpreta junto a su nueva pareja, Duki.

La cantante posando con el amanecer luego de una fiesta privada