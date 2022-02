Marian Farjat luce irreconocible luego de una mala praxis en una cirugía: ”Vivo una pesadilla”

En el 2017 Marian Farjat se hizo una cirugía estética en su nariz que hasta el día de hoy le dejó algunas secuelas, que decidió denunciar a través de sus redes sociales.

“No podía respirar bien, parecía que tenía asma y yo no tengo... llamé al médico, del que por ahora no voy a decir el nombre, y le conté lo que me pasaba pero se me rio en la cara. Me dijo que no tenía nada sin siquiera revisarme, me dijo que no me la tocara más”, agregó la exGH.

Marian Farjat luego de pasar por el quirófano

Luego Farjat advirtió la importancia de investigar a los médicos antes de someterse a las operaciones. “No hay que operarse con cualquiera. Yo era chica, recién arrancaba en el medio y si bien pagué, no fue por canje, me quedó con uno de los primeros que vi. Hay que informarse mucho”, comentó la joven.

“Yo no puedo dormir, no puedo respirar, no puedo cantar... me hice estudios de todo tipo en pulmones, bronquios.... tengo todo perfecto. El tema fue la cirugía... no soy médica pero ahora estoy investigando y me entero de materiales y cosas que el organismo rechazó porque no deberían estar ahi”, confesó.

Marian Farjat (Foto: Instagram)

Marian tuvo que realizarse otras operaciones para intentar corregir los efectos secundarios que se le había desencadenado pero según explica, nadie pudo ayudarla. “Sampietro, que es mi cirujano ahora, intentó arreglar lo que me hicieron pero no pudo. Nadie puede, ya vi a millones de especialistas y hace 6 años que vivo una pesadilla”.

Luego finalizó: “Es cierto que puedo iniciar acciones legales pero así y todo, ¿quién me arregla el daño hecho? Silvina Luna, a la que una vez me crucé, me dijo que nunca me opere porque te podían arruinar la vida pero yo no le di bola. Era chica”, concluyó la ex de Brian Lanzelotta.