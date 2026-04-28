28 de abril de 2026 - 07:10

Las cajas de pizza no las tires, tenés un tesoro: 3 ideas creativas para darles nueva vida

Con ideas simples de reciclaje, las cajas de pizza pueden transformarse en objetos útiles que ayudan a ahorrar y ordenar el hogar.

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Por Ignacio Alvarado

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Cambiar la mirada, de residuo a recurso, es el primer paso para aprovechar lo que ya está en casa.

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Antes de reutilizarlas, es importante verificar que no estén demasiado manchadas con grasa, ya que eso puede afectar su uso. Si están en buen estado, las posibilidades son muchas.

1. Organizadores para cajones

Una de las ideas más útiles es transformar las cajas en divisores para cajones. Solo hay que cortarlas según el tamaño deseado y acomodarlas para separar ropa, utensilios o accesorios.

Este tipo de reciclaje mejora la organización del hogar y permite aprovechar mejor el espacio disponible. Además, evita el desorden sin necesidad de comprar organizadores.

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2. Base para manualidades o escritorio

Otra opción es utilizar el cartón como base rígida para trabajos manuales, tareas escolares o incluso como soporte para notebooks. Su resistencia lo convierte en una superficie práctica para distintas actividades.

También se puede decorar con papel o pintura para darle un acabado más atractivo, integrándolo a la decoración del espacio.

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3. Bandejas livianas y funcionales

Con un pequeño ajuste, las cajas pueden convertirse en bandejas para transportar objetos livianos. Solo es necesario reforzar los bordes y, si se desea, agregar manijas.

Este uso es ideal para servir desayunos o trasladar elementos dentro del hogar de forma cómoda.

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Una forma simple de reducir residuos

El reciclaje de materiales cotidianos permite disminuir la cantidad de basura y aprovechar recursos que aún tienen utilidad. Las cajas de pizza son un claro ejemplo de cómo un objeto descartable puede tener una segunda vida.

Además de ser una solución económica, este tipo de prácticas fomenta hábitos más sustentables y creativos dentro del hogar.

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