Alquiló para vacacionar en la Costa, la estafaron y la amenazaron de muerte

Cintia Ríos buscaba descansar junto a su marido y sus hijos en la Costa Atlántica. Pero en el medio se cruzaron con un estafador que, al verse escrachado en las redes, la amenazó de muerte.

“Hace una semana empezamos a buscar un alquiler. Decidimos entrar a un grupo de Facebook donde nos empezaron a contestar varios. Encontramos una propiedad acorde a nuestro bolsillo y llegamos a un acuerdo con el supuesto propietario”, explicó la víctima a TN.

“Buenos días! Busco alquiler del 07 al 13 de febrero para 6 personas, 3 adultos y 3 menores. Que tenga cochera y no esté lejos de la playa. Muchas gracias!”, había escrito la mujer de 35 años en el grupo “Alquiler en la Costa Atlántica”, que tiene casi 1400 miembros.

Le ofrecieron un departamento en un edificio en Miramar a una cuadra de la playa, por 24.000 pesos para la semana. “Parecía económico”, comentó Cintia, que vive en la zona sur de Buenos Aires.

El supuesto dueño, que se hace llamar Juan Danielli, no le atendió la llamada (le dijo que estaba hablando por teléfono) pero se comunicaron por mensaje, tanto en Facebook como WhatsApp.

El estafador le mandó varias fotos y videos de las distintas habitaciones, imágenes tentadoras del amanecer sobre el mar, la dirección y hasta la fachada del edificio en Google Street View. Todo parecía normal.

A modo de recaudo, Cintia le pidió un servicio y el DNI. “Me mandó la foto del recibo de luz y el número de cuenta de Mercado Pago de su pareja, porque la suya supuestamente estaba en revisión porque le habían sacado un crédito a su nombre”, explicó Ríos. El delincuente se hacía pasar por víctima de una estafa.

El estafador le mandó varias fotos del departamento.

“Ya engañó a siete personas”

Pensaron que era confiable y le hicieron una transferencia por 7.000 pesos. Mientras Cintia arreglaba detalles como la entrega de llaves, su suegra vio que el nombre de Juan Danielli aparecía en un grupo que denunciaba estafas con alquileres en la costa Atlántica. También les llamó la atención que cambió de foto de perfil.

“Aparecía su nombre y el de la supuesta pareja, la gente decían de no alquilarles. Alguien dijo que se dio cuenta de que era una estafa y que Danielli borró todos los mensajes antes de que pudiera hacer captura”, contó la mujer a este medio.

Por su parte, su marido logró comunicarse con la administración del edificio y les confirmaron que “hay una persona que se hace pasar por el dueño y que ya estafó a 7 personas”, y que “el dueño -que tenía otro nombre y apellido- no alquila ningún departamento”.

Cuando Cintia lo denunció, el estafador la amenazó de muerte.

“¿7 pesos vale tu familia?”

Rápidamente, Ríos hizo varias capturas y escrachó a Danielli en el grupo de alquileres por donde se contactaron.

“Comenté ‘esta persona me estafó, no es el dueño’. Me empezó a mandar fotos de mis hijos, amenazándome que si no borraba los posteos se iba a meter con mi familia”, contó con una mezcla de indignación, miedo y bronca en la voz.

“¿7 pesos vale tu familia?”, “Borrá todo ya, vos elegís, dos minutos te doy”, “¡Salchicha estás muerto!”, son algunos de los mensajes mafiosos que el estafador le escribió. Sin embargo, ella le dijo que estaba radicando la denuncia y todo quedó ahí.

“Estoy aterrada, no es normal que alguien se meta con criaturas”, afirmó Cintia. “Ya tiene siete denuncias y no se hace nada. Como me pasó a mí le debe pasar a más gente”, dijo.

En la comisaría le tomaron la denuncia pero le avisaron que “mucho más no se podía hacer”. La mujer también se comunicó con Mercado Pago para tratar de recuperar el dinero.

Con este mal trago en la garganta, Cintia Ríos retomó la búsqueda de un destino para irse de vacaciones. Pero con todavía más recaudos. “Me puse a contactar otros alquileres, ahora les pido hacer una videollamada para constatar la identidad de la otra persona, con un servicio y el DNI en mano para ver todo en el momento”, explicó.