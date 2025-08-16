Alerta sanitaria: médicos bonaerenses en "estado de alarma" por fentanilo adulterado

Médicos bonaerenses declararon el “estado de alarma” por fentanilo adulterado y exigieron a la Justicia y al Gobierno medidas urgentes de control e investigación.

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado oficial en el que declaró el “estado de alarma” por la aparición de fentanilo contaminado. La advertencia llega después de que se detectaran ampollas adulteradas de esta sustancia, lo que generó preocupación en el ámbito sanitario.

La entidad instó a que se tomen medidas urgentes para frenar la posible circulación del producto en centros de salud públicos y privados.

Desde la institución exigieron que la Justicia actúe con rapidez para determinar cómo ocurrió la contaminación, quiénes estuvieron involucrados y de dónde provienen los productos alterados. Además, solicitaron al Gobierno provincial que refuerce los mecanismos de control, trazabilidad y fiscalización sobre los medicamentos que llegan a pacientes en todo el sistema de salud.

Llamado urgente a la acción sanitaria El Colegio había lanzado una alerta sanitaria el 16 de mayo, advirtiendo sobre los riesgos que implicaría la circulación de fentanilo no seguro. En aquel momento, ya se había planteado la necesidad de tomar precauciones antes de que los efectos pudieran impactar en la población.