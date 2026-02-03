Alerta por "enjambre sísmico": cuándo y dónde fueron las últimas erupciones de volcanes en Argentina

El reciente "enjambre sísmico", fenómeno que incluyó el registro de 230 movimientos durante dos horas en la zona del volcán Tupungatito (Cordillera de los Andes, en el límite entre Argentina y Chile y a la altura de Mendoza) encendió algunas alarmas.

No obstante, especialistas del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) del Segemar (Servicio Geológico Minero Argentino) y del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile (Senapred) se encargaron de aclarar que, por el momento, no hay evidencias de una actividad mayor ni mucho menos emanación de cenizas o hipotéticas erupciones .

Incluso, aclararon que la alerta se mantiene en verde (de riesgo bajo) y que una situación similar se vivió en la zona del volcán Tupungatito en marzo del año pasado. No obstante, aclararon que se mantendrá el monitoreo permanente del sitio .

Hace dos meses, entre fines de noviembre y comienzos de diciembre del año pasado, también hubo registros de una intensificación de la actividad del volcán Planchón-Peteroa (también ubicado sobre la Cordillera de los Andes, en el límite y a la altura de Malargüe) . Y, aunque hubo expulsión de cenizas, no llegó a las poblaciones más próximas al lugar ni tampoco hubo un crecimiento en la actividad.

" Todos los volcanes activos están siendo monitoreados permanentemente ", destacó el director del OAVV, Sebastián García.

El Senapred informó la noche del domingo de un enjambre sísmico que afecta actualmente al volcán Tupungatito, esto en la región Metropolitana.

La última erupción de un volcán en la cordillera limítrofe entre Argentina y Chile -y que fue la última registrada y con incidencia en todo el territorio argentino- data del período comprendido entre noviembre de 2018 y abril de 2019 y fue en el Planch+on-Peteroa. Sin embargo, el Índice de explosividad volcánica (IEV, y que mide la cantidad de material volcánico expulsada, la altitud que alcanza la erupción, y cuánto tiempo dura) fue 1 (bajo).

Volcanes, esos gigantes dormidos (aunque no del todo)

Según los registros oficiales del Segemar, en Argentina y su límite internacional con Chile existen, al menos 38 volcanes considerados activos. Ello se desprende del ranking de riesgo volcánico relativo elaborado por este organismo.

Entre los más peligrosos se encuentran el volcán Copahue, el volcán Lamín (Neuquén), el Complejo Volcánico Laguna del Maule (límite entre Neuquén y Mendoza), y el Complejo Volcánico Planchón Peteroa y los volcanes Maipo, Tupungatito y San José (Mendoza).

Mapas volcanes Argentina 1 Volcanes activos en Argentina. Gentileza Segemar.

A lo largo de los últimos 100 años han ocurrido múltiples erupciones volcánicas que han afectado al territorio argentino. Y si bien el tamaño de las erupciones fue variable, en todos los casos han generado afectación sobre el país y preocupación en sus habitantes.

Las ocho erupciones volcánicas más importantes que han afectado a Argentina

Volcán Quizapu (1932)

El 10 de abril de 1932 se produjo la mayor erupción volcánica del siglo XX (IEV 6), con la formación de una columna eruptiva de 30 kilómetros de altura que dispersó 10 Km3 de cenizas hacia el este y noreste, alcanzando a Buenos Aires y Río de Janeiro, Brasil.

Además, en las zonas cercanas al volcán se generaron flujos piroclásticos y la erupción fue acompañada por fuertes explosiones, descargas eléctricas y reducción importante de la visibilidad, generando alarma y pánico en las ciudades de San Clemente y Talca (Chile), y Malargüe (Mendoza, Argentina).

Cenizas Volcán Quizapu Erupción del Volcán Quizapu en 1932. Gentileza Segemar.

Aunque fue de corta duración (entre 18 y 25 horas), produjo un gran impacto socio-económico, principalmente en el Sur de Mendoza. Los diarios definieron el evento como “la hora de Pompeya” frente a un fenómeno amenazante y hasta entonces desconocido.

Además, la acumulación de ceniza produjo contaminación de ríos, arroyos y pastizales con la consecuente pérdida de hacienda y perjuicio en las economías regionales del sur de Mendoza.

Volcán Hudson (1991)

En 1971, la ocurrencia de un evento eruptivo puso al descubierto al volcán Hudson, hasta entonces desconocido y ubicado entre fiordos y canales patagónicos en el remoto sur de Chile. Pero en agosto de 1991, se produjo una erupción de gran magnitud, catalogada como la segunda en importancia durante el siglo XX.

Se reconocen dos fases. La primera, ocurrida el 8 de agosto, generó una columna eruptiva de 7 a 10 km de altura y dispersó ceniza de composición basáltica hacia el norte, mientras que la segunda, cuatro días más tarde y de mayor magnitud (IEV 4), produjo la dispersión de 4 Km3 de composición en dirección sudeste y nordeste.

Volcán Hudson Segemar Erupción del Volcán Hudson en 1991. Gentileza Segemar.

El fenómeno resultó imprevisto y tomó por sorpresa a los organismos de Protección Civil, desprovistos de planes de contingencia por entonces. Durante tres días, la pluma de cenizas fue transportada por los fuertes vientos y cubrió gran parte de las provincias de Chubut y Santa Cruz, llegando incluso hasta las islas Malvinas.

En Chile y Argentina, una superficie de 150.000 Km2 quedó seriamente impactada debido a la generación de lahares en los ríos próximos al volcán y caída de cenizas. En el corto plazo, esta erupción causó graves daños a la ganadería, en particular ovina y fauna nativa y provocó molestias respiratorias e interrupción del tráfico aéreo.

Volcán Planchón-Peteroa (1991)

El Planchón-Peteroa es un complejo volcánico con actividad recurrente. De hecho, se ubica en el puesto número dos del Ranking de Riesgo Volcánico de Argentina debido a su actividad y posible emisión de cenizas.

Ubicado en el límite argentino-chileno, en el Sur de Mendoza, este volcán “despertó” el 9 de febrero de 1991. Esta erupción fue relevante, no por su magnitud, sino porque conmocionó a la población local debido a su carácter imprevisto.

De tipo freatomagmático (por interacción entre magma y agua freática), este evento dio lugar a la formación de un nuevo cráter doble en la cima del volcán y de una columna eruptiva con altura variable, inferior a 1000 metros.

Peteroa Eruoción del Volcán Planchón-Peteroa (1991) Gentileza Segemar.

La dispersión de ceniza hacia el este afectó mayormente la ganadería caprina trashumante, debido a la contaminación de pasturas y aguadas. Además, causó algunos trastornos en la ciudad de Malargüe.

Eventos eruptivos más recientes y con características similares (baja explosividad, IEV 1 e impacto restringido) se registraron posteriormente, en septiembre de 2010 y entre diciembre de 2018 y marzo de 2019.

Volcán Lascar (1993)

El volcán Lascar ha registrado alrededor de 30 erupciones explosivas desde el siglo XIX, lo que lo convierte en el volcán más activo del norte de Chile. En su mayoría, son erupciones de tipo vulcaniano y como producto de crecimiento y destrucción explosiva del domo intracratérico. Son de corta duración y de explosividad moderada (IEV entre 2 y 3).

El 19 de abril de 1993 se produjo una erupción subpliniana que ha sido considerada como el mayor evento ocurrido en el norte de Chile. Se generó una columna eruptiva con alturas fluctuantes entre 8 y 23 km de altura, que dispersó durante 40 horas una gran cantidad de ceniza en dirección este-sudeste, cubriendo un área de más de 1000 Km2 .

Volcán Lascar Erupción del Volcán Lascar (1993) Gentileza Segemar.

La caída de cenizas afectó gran parte del NOA y alcanzó la costa atlántica, a 1.800 km de distancia. En las provincias de Salta, Santiago del Estero y Tucumán se reportó intenso oscurecimiento temporario que provocó inconvenientes en el tránsito.

Volcán Chaitén (2008)

El Chaitén es un volcán de reducidas dimensiones y que se halla ubicado en la región de Chiloé continental (Chile). El 30 de abril de 2008 una seguidilla de fuertes sismos se percibió en las localidades de Chaitén y Futaleufú. Luego de 36 horas, y sin que nadie pudiera anticiparlo, el domo silíceo alojado en la caldera formada 9.400 años atrás, experimentó una fuerte explosión, apertura de conducto y generación de una columna eruptiva de 20 km de altura.

Durante varios días, la pluma de cenizas fue arrastrada hacia el este, afectando principalmente las ciudades de Esquel, Trevelin (Chubut) y zonas aledañas, hasta alcanzar la Costa Atlántica y la Provincia de Buenos Aires.

Chaitén Erupción del Volcán Chaitén en 2008. Gentileza Segemar.

En Chile, esta erupción de tipo subpliniana (IEV 4), trajo consecuencias dramáticas e irreversibles a partir de que las autoridades tomaron la decisión de evacuar la ciudad de Chaitén. Y es que el proceso eruptivo se extendió durante muchos meses, con generación de flujos piroclásticos asociados al colapso del domo en crecimiento y de lahares vinculados a las intensas lluvias que le siguieron a la erupción

Complejo Volcánico Puyehue – Cordón Caulle (2011)

Aunque el sistema integrado por el volcán Puyehue y Cordón Caulle (Chile) contabiliza un nutrido registro de erupciones históricas, la del 4 de junio de 2011 reviste importancia debido al impacto ocasionado por la caída de ceniza en Bariloche, Villa La Angostura y un amplio sector de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut.

Fue precedido, durante los meses anteriores, por un incremento sostenido en la actividad sísmica que derivó en el aumento progresivo de la alerta técnica. La explosión incluyó la formación de una columna eruptiva de entre 10 y 14 km de altura. Al día siguiente, la pluma de ceniza arribó al Océano Atlántico.

Puyehue Erupción en el Complejo Volcánico Puyehue – Cordón Caulle en 2011. Gentileza Segemar.

Durante todo el mes de junio, el evento eruptivo experimentó variaciones en intensidad y produjo, además de sucesivas caídas de tefra que afectaron severamente el territorio argentino, flujos piroclásticos y coladas de lava en las proximidades del centro de emisión.

Durante los 8 meses siguientes, se registraron emisiones débiles de ceniza y se generaron lahares en Villa La Angostura por removilización de la gran cantidad de tefra acumulada. En Chile, en tanto, fueron evacuadas 4.300 personas durante 16 días en prevención a los peligros de flujos piroclásticos y lahares.

Los prejuicios se vieron en la flora y fauna del lugar, así como también en la actividad ganadera, la provisión de agua, el abastecimiento de insumos e, incluso, la afectación a la actividad turística en la zona.

Volcán Copahue (2012)

Aunque se contabilizan al menos 7 eventos eruptivos en la actividad del volcán Copahue, el más importante se registró el 22 de diciembre de 2012.

Luego del registro de aumento del flujo gaseoso y de temperatura en la laguna católica, y tras un proceso de inflación acelerada del edificio volcánico, se inició un ciclo eruptivo de baja magnitud, con la formación de una columna eruptiva que alcanzó 5.500 m de altura. La pluma de cenizas, en tanto, alcanzó una dispersión hacia el sudeste de hasta 200 km de distancia.

Copahue Erupción del volcán Copahue en 2012. Gentileza Segemar

El evento de 2012 produjo caída de ceniza oscura hasta la localidad de Loncopué, ubicada a 50 km del volcán, lo que derivó en la evacuación temporaria de la localidad de Caviahue (ambas en Neuquén).

Volcán Calbuco (2015)

Ubicado a 30 km al este de la ciudad de Puerto Varas (Sur de Chile), el volcán Calbuco está considerado como uno de los volcanes más activos de los Andes del Sur.

Su registro histórico abarca al menos 12 ciclos eruptivos, Si bien la erupción más importante ocurrió en una serie de eventos nucleados entre1893 y 1895, el 22 de abril de 2015 se produjo una violenta explosión de tipo subpliniano (IEV 4).

Volcán Calbuco: mejora la situación en Río Negro, pero empeora en Neuquén Volcán Calbuco: mejora la situación en Río Negro, pero empeora en Neuquén

A pesar de que este volcán se hallaba (y se halla actualmente) bajo vigilancia instrumental permanente, la escalada sísmica se produjo unas pocas horas antes de la explosión hace ya 11 años. La erupción inicial se dividió en dos fases sucesivas (22 y 23 de abril de 2015), mientras que hubo una tercera el 30 de abril.

La columna eruptiva alcanzó 17,5 km de altura, con inmediata dispersión de ceniza hacia el este. En Chile, se generaron flujos piroclásticos y lahares muy caudalosos que obligaron a evacuar, de modo transitorio, a 6.000 personas y hacienda (Ensenada fue el pueblo más afectado).

Casas, central hidroeléctrica, plantas de piscicultura e infraestructura vial se vieron afectados por esta erupción. En Argentina, en tanto, la caída de cenizas afectó una amplia región de Patagonia Norte.