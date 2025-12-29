Un esquiador iba en plena bajada cuando el volcán Etna entró en erupción: el impactante video

La nueva fase eruptiva del volcán no impidió a este deportista capturar el momento más importante de su vida. Lo hizo mientras comenzaban las fuertes explosiones en el cráter, lanzando material piroclástico y lava.

Mientras el volcán Etna -el más alto de Europa situado en Sicilia, Italia- volvía a mostrar toda su furia, una escena sorprendente se robó la atención mundial: un esquiador descendiendo por la vertiente nevada del volcán justo en el momento en que comenzaba la erupción con fuertes explosiones en el cráter, lanzando material piroclástico y coladas de lava.

La secuencia quedó registrada en un breve video difundido por Etna Walk, volviéndose viral en redes sociales y generando un momento impactante como inquietante. En él se observa al deportista deslizándose sobre la nieve, con el volcán de más de 3000 metros de altura entrando en actividad a sus espaldas.

Embed Espectaculares imágenes: el volcán Etna entra en erupción y cubre de ceniza las laderas nevadas pic.twitter.com/wyOc3QKybJ — La Opinión A Coruña (@laopinioncoruna) December 29, 2025 A medida que avanza el descenso, columnas de humo y ceniza se elevan desde el cráter, generando una postal muy extrema que generó debate entre los usuarios, especialmente los de X. A pesar de que no ocurrió nada malo, algunos internautas resaltaron el peligro al que se expuso el esquiador. Sin embargo, otros simplemente destacaron la belleza de la escena que logró capturar.

El espectacular momento en que el volcán Etna entra en erupción La reciente erupción del Etna corresponde a una nueva fase eruptiva iniciada en las últimas horas, con fuertes explosiones en el cráter noreste. Gracias a las buenas condiciones del tiempo que permitieron una visibilidad clara durante este domingo, fue posible observar con precisión las explosiones de ceniza, el humo y la lava que contrastan con el manto blanco que cubre la montaña.

Desde el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología informaron que se registraron “explosiones en el cráter noreste, arrojando material piroclástico por todo el cono". Además, señalaron que la actividad se intensificó en un respiradero ubicado en el flanco superior de otro cráter, provocando una columna continua de humo de varias decenas de metros.