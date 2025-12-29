El fenómeno se observa desde Nochebuena en la costa este uruguaya y ya es la cuarta aparición del año.

Los impresionantes videos del mar brillante en Punta del Este: por qué se iluminan las playas.

El espectáculo natural de las noctilucas volvió a hacerse visible en los departamentos de Maldonado y Rocha, en la costa este de Uruguay, y ya es la cuarta vez en lo que va de 2025. De una noche a la otra, sin aviso previo, el mar comenzó a brillar.

Lo particular de esta aparición es su duración: el fenómeno comenzó en Nochebuena y aún puede observarse, para sorpresa de miles de turistas argentinos y brasileños que eligieron Punta del Este para pasar el fin de año.

Durante las últimas noches, el agua cálida y el mar picado potenciaron el efecto: cada movimiento brusco, cada ola rompiendo, encendía destellos fosforescentes visibles en las rompientes y a lo largo de la orilla.

Qué son las noctilucas y por qué brillan Lejos de la poesía, los especialistas explican que las noctilucas, o bioluminiscencias, son dinoflagelados, microalgas esenciales para la vida marina. "Son microalgas esenciales para la vida marina; son naturales y no tóxicas. En el movimiento liberan una enzima, la luciferasa, que es lo que las hace brillar de noche", explicó Virginia Villarino, directora de Ambiente de la Intendencia de Maldonado a La Nación.

el mar brilla en Uruguay: noctilucas iluminan las playas de Punta del Este En las costas uruguayas se identifican dos tipos principales: