29 de diciembre de 2025 - 13:17

Los impresionantes videos del mar brillante en Punta del Este: por qué se iluminan las playas

El fenómeno se observa desde Nochebuena en la costa este uruguaya y ya es la cuarta aparición del año.

Por Redacción Mundo

El espectáculo natural de las noctilucas volvió a hacerse visible en los departamentos de Maldonado y Rocha, en la costa este de Uruguay, y ya es la cuarta vez en lo que va de 2025. De una noche a la otra, sin aviso previo, el mar comenzó a brillar.

Lo particular de esta aparición es su duración: el fenómeno comenzó en Nochebuena y aún puede observarse, para sorpresa de miles de turistas argentinos y brasileños que eligieron Punta del Este para pasar el fin de año.

Durante las últimas noches, el agua cálida y el mar picado potenciaron el efecto: cada movimiento brusco, cada ola rompiendo, encendía destellos fosforescentes visibles en las rompientes y a lo largo de la orilla.

Qué son las noctilucas y por qué brillan

Lejos de la poesía, los especialistas explican que las noctilucas, o bioluminiscencias, son dinoflagelados, microalgas esenciales para la vida marina. “Son microalgas esenciales para la vida marina; son naturales y no tóxicas. En el movimiento liberan una enzima, la luciferasa, que es lo que las hace brillar de noche”, explicó Virginia Villarino, directora de Ambiente de la Intendencia de Maldonado a La Nación.

el mar brilla en Uruguay: noctilucas iluminan las playas de Punta del Este

En las costas uruguayas se identifican dos tipos principales:

  • Noctiluca scintillans: durante el día se ven como pequeños puntos naranjas y de noche brillan en verde fosforescente.
  • Alexandrum affine: visibles de día por su tono terracota y de noche por un azul intenso. Este último es el que predomina en Punta del Este en los últimos días, asociado a corrientes de agua caliente.
Dónde se ven mejor y hasta cuándo durarán

El fenómeno se manifiesta de distintas formas según la playa. En La Brava, los destellos se concentran en las olas; en Playa Mansa, aparecen al caminar por la orilla y mojar los pies. No hay un punto fijo: algunas noches se concentran en ciertos sectores y otras “se mudan” a lo largo de la costa. Cuanta menos contaminación lumínica, mayores son las chances de verlas.

La gran pregunta es hasta cuándo. "No se puede predecir", advirtió Villarino. La especialista afirmó que depende de que se mantengan las altas temperaturas y las corrientes cálidas. Si cambia la corriente o hay una tormenta, se dispersan y dejan de verse.

noctulitas uruguay

En Uruguay no está prohibido bañarse de noche, pero la Intendencia recomienda extremar cuidados, ya que no hay servicio de guardavidas fuera del horario diurno. Sí está prohibido ingresar al agua en zonas no habilitadas por la Prefectura Nacional Naval como muelles, áreas rocosas o sectores con bandera de peligro, una norma que rige a cualquier hora.

