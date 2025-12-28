Trump recibió a Zelensky en Florida y anunció que el plan de paz está en su fase final

El mandatario estadounidense afirmó que el plan de paz de 20 puntos se encuentra en sus etapas finales y advirtió que, sin un acuerdo, el conflicto podría prolongarse por años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este domingo a su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, en un encuentro clave celebrado en Florida. La reunión se centró en un plan de paz de 20 puntos que busca poner fin al conflicto en Ucrania.

Trump aseguró que la iniciativa se encuentra en sus “fases finales” y se mostró optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo tras más de tres años de guerra. Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias de un eventual fracaso en las negociaciones. “Estamos en las etapas finales; si no logramos un acuerdo ahora, esto podría continuar por mucho tiempo y costar millones de vidas más”, señaló.

El proceso diplomático atravesó momentos de tensión. El primer borrador del plan generó resistencia en Kiev al contemplar concesiones significativas, como la oficialización del idioma ruso y la cesión de Crimea y el Donbás. Tras intensas gestiones encabezadas por el negociador ucraniano Rustem Umerov, se elaboró una segunda versión que actualmente es evaluada por ambas partes.

Durante la conferencia previa al encuentro, Trump destacó la figura de Zelensky y la resistencia del pueblo ucraniano. “Ha pasado por algo que pocas naciones han tenido que sobrellevar. Zelensky trabajó muy duro y es muy valiente”, expresó el mandatario estadounidense.

El republicano también anticipó que, una vez finalizada la reunión, mantendrá una comunicación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, como parte del proceso de negociación. En ese contexto, Trump se refirió a los ataques recientes en territorio ruso y sostuvo que “eran necesarios”, al tiempo que remarcó que tanto Zelensky como Putin comparten ahora el objetivo de frenar la escalada bélica.