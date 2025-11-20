20 de noviembre de 2025 - 08:01

Alerta amarilla por viento Zonda y calor insoportable: las zonas afectadas este jueves

Mendoza tendrá el día más caluroso de la semana. Mañana habrá un respiro con descenso de la temperatura.

Alerta amarilla por Zonda en Mendoza (20/11/25)

Los Andes | Redacción Sociedad
El jueves será el día más caluroso de la semana en Mendoza, potenciado por el viento Zonda que afectará a vastos sectores. En la noche, además, podría haber precipitaciones.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia para hoy en el pronóstico del tiempo: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Zonda en precordillera y Malargüe. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera con precipitaciones". Tras una mínima de 17°C, la máxima trepará hasta los 35°C.

La alerta amarilla por viento oeste rige en cordillera de San Rafael y Malargüe, a lo que se suma Zonda en el sur del Valle de Uco, precordillera y zona baja de Malargüe.

Por la noche, se espera ingreso de viento sur que afectará zona sur, este y norte del territorio provincial.

En consecuencia, el viernes (día no laborable) será un día más tolerable. "Nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Parcial nublado en cordillera", indica el reporte meteorológico para mañana, con una mínima de 14°C y una máxima de 29°C.

Respecto al sábado, el pronóstico anticipa cielo "parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Inestable en cordillera". La máxima llegará a los 33°C.

