Suspenden las clases presenciales en un departamento de Mendoza por viento Zonda

La medida alcanza a los turnos vespertino y nocturno de todos los niveles y modalidades educativas. En el resto de la provincia, las clases se desarrollan con normalidad.

Decidieron suspender las clases presenciales en Malagüe

Los Andes
Redacción Sociedad

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que este martes 11 de noviembre se suspenden las clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno de todos los niveles y modalidades en el departamento de Malargüe, debido a los pronósticos meteorológicos que anticipan la presencia de viento Zonda en la zona.

La decisión fue tomada siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, con el objetivo de resguardar la seguridad de la comunidad educativa ante las condiciones climáticas adversas.

Desde la DGE indicaron que, en el departamento afectado, la actividad escolar deberá continuar de forma virtual, a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, para garantizar la continuidad pedagógica.

En tanto, en el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad, ya que no se prevén fenómenos meteorológicos que justifiquen la suspensión de las actividades presenciales.

