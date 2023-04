Abusos sexuales en el Próvolo: se vienen los alegatos en el juicio contra dos monjas y otras ex trabajadoras

El paso de un grupo de estudiantes sordos (niños y niñas) por el instituto religioso Antonio Próvolo y sus albergues fue una verdadera pesadilla, que vivieron despiertos y -lamentablemente- no fue parte de un sueño. A fines de noviembre de 2019, la Justicia mendocina condenó a dos curas (Horacio Corbacho y Nicola Corradi) y a un ex jardinero del lugar (Armando Gómez) a 45, 42 y 18 años de prisión, respectivamente; todos declarados culpables y autores de múltiples abusos sexuales cometidos en el instituto y de forma sistemática. A ellos se sumó, además, Jorge Bordón, ex monaguillo del instituto y quien había sido condenado a 10 años de cárcel un año antes y tras reconocer ser autor de los abusos por los que estaba imputado.

A 3 años y medio de esta histórica condena -de la que se habló en el mundo entero-, en el Fuero Penal Colegiado de la Justicia de Mendoza comienza a concluir por estos días el segundo de los juicios por los mencionados abusos. En el proceso actual se encuentran imputadas y en el banquillo de acusadas 9 mujeres, ex trabajadoras del instituto, y a quienes se las está juzgando por distintas participaciones en los abusos. Y si bien la mayoría de ellas está acusada por haber encubierto y facilitado los ataques sexuales de Corradi, Corbacho, Gómez y Bordón, una de las monjas tiene una imputación como autora de uno de los abusos.

Abusos sexuales en el Próvolo: a fin de mes comenzarán los alegatos en el juicio contra 2 monjas y ex trabajadoras. Foto: Archivo Los Andes.

Se trata de la monja japonesa Kumiko Kosaka, quien está denunciada y acusada formalmente por la Fiscalía de haber abusado de un ex alumno del instituto. Además, comparte imputaciones generales con el resto de las ex trabajadoras como partícipe.

El viernes 28 de abril comenzarán los alegatos de las 3 causas que dan forma al segundo de los juicios por los abusos en el instituto. Y esta etapa comenzará precisamente a cinco días de que se cumplan los 2 años del inicio del proceso, que se inició en las instalaciones de los Tribunales provinciales el 3 de mayo de 2021.

Las acusadas

Junto a Kumiko Kosaka (única de las imputadas de este segundo juicio que está acusada como autora de un abuso), se encuentran involucradas la también monja, Asunción Martínez, la ex representante legal del Próvolo y asistente social, Graciela Pascual, además de la ex cocinera, una psicóloga y 4 ex directoras del Próvolo.

La primera de las causas es la que ubica a Kosaka como autora de un abuso sexual cometido contra un ex estudiante del Próvolo, quien también dormía en las instalaciones del instituto que tenía su sede en calle Boedo 385 de Carrodilla (Luján de Cuyo). La segunda, en tanto, también involucra a la religiosa japonesa, aunque ya como partícipe y/o encubridora de otros 6 hechos; mientras que la tercera de las causas ya engloba a las otras mujeres también y la imputación es como partícipes y encubridoras (por lo que, de ser declaradas culpables, las penas son drásticamente menores en comparación con la que ya recibieron los curas como autores de los ataques sexuales).

Hermetismo

Luego de un pedido efectuado por el abogado de Kumiko Kosaka, el tribunal dispuso una prohibición de que se dieran detalles sobre lo que ocurría puertas adentro de las audiencias. Esta decisión fue cuestionada por las víctimas y sus familias, así como también por los abogados que los acompañan.

Más allá de lo que haya ocurrido y se haya declarado puertas adentro de las audiencias de este segundo juicio, ya en la instrucción del juicio (la investigación previa a que llegue a juicio la primera de las causas) las víctimas señalaron a Kumiko Kosaka como entregadora de abusos cometidos por Horacio Corbacho.

Además, en otra de las causas -que está en debate por estos días- un joven relató que la religiosa lo había masturbado cuando él estudiaba y dormía en el colegio y, por entonces, era menor de edad. En tanto, ex alumnas también señalaron que Kosaka las había incentivado a tocarse y hasta las había filmado mientras se bañaban.

En cuanto a las otras imputadas, son parte de la tercera causa, donde están imputadas como partícipes y encubridoras.

Al momento de los alegatos, según destacaron fuentes judiciales, se procederá causa por causa (acusación y defensa de la primera causa, luego de la segunda y, finalmente, de la tercera).