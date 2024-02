Arrancó con todo la Expo VEA Vendimia, y quedan dos días más para disfrutarla

La 12va edición de Expo Vea Vendimia, el evento vinícola, gastronómico, de entretenimiento y networking más esperado de Mendoza, comenzó ayer y continúa hasta este viernes 23 de febrero en el Auditorio Ángel Bustelo, en la ciudad de Mendoza.

Este año, la expo se presenta con una renovada propuesta: experiencias gastronómicas, encuentros con winemakers, catas exclusivas y distintas opciones de entretenimiento, espacios de bienestar y networking.

A través del Club Vea Vinos de la marca, este encuentro tan esperado congregará a más de 6.000 asistentes.

Este año se destacan las charlas y catas -acompañadas por Guarda14- con winemakers reconocidos de la escena vitivinícola como la que dio el puntapié inicial, a cargo de Mariano Di Paola, que continuarán Luis Reginato y Pablo Cúneo, entre otros.

La gastronomía tiene también su espacio destacado, ya que cuenta con algunos de los foodtrucks más reconocidos de Mendoza que ofrecerán distintos productos y propuestas gourmet para disfrutar lo mejor de la gastronomía mendocina.

La Expo tiene un line up de distintos eventos y momentos para disfrutar: espacios tipo chill out para disfrutar cervezas y vinos destacados; un espacio de bienestar y belleza; y un stand con una selección de productos Cuisine & Co, la marca de productos gourmet distintiva de VEA.

Mirá quienes estuvieron:

Gabriela Testa, Alfredo Cornejo y Hebe Casado.

Claudia Abraham, Clara Tarris, Hebe Bayona, Lorena Gil y Cintia Casse.

Sebastián Zoppis, Malena Carricondo y Nicolás Soto.

Santiago Bourdieu y Agustín Parra.

Marcos Calvente y Gabriela Testa.

Lucas Dell Acqua Méndez, Valentina Fernández Larriera y Agustín Bertilotti.

Rocío Fernández y Antonella Lémoli.

Juan Pablo Fernández, Diego Martín y Nicolás Klappenbach

Natalia Santander, José Ruffa, Ariel Leonardi, Mariela Roger y Marcelo Montenegro.

La disertación de Mariano Di Paola.

Claudia Abraham, Alejandro Arruiz, Alfredo Cornejo, Hebe Casado, Gabriela Testa, Marcos Calvente y Hebe Bayona.

Agustín Piat y Martín Carrera

Marcos Calvente, Gabriela Testa, Alejandro Arruiz, Hebe Bayona y Claudia Abraham.