Buenos Aires será la sede del XXI Simposio Internacional Mundo Sano. Un espacio que reúne a científicos, profesionales y técnicos nacionales e internacionales, a participar de un escenario académico en el que se presentarán y debatirán estrategias para enfrentar los desafíos planteados por las enfermedades desatendidas.

El simposio contará con siete bloques sobre “Inteligencia artificial al servicio de la salud”; “Nuevo escenario para enfrentar los brotes de dengue: vacunas y control vectorial”; “Presente y el futuro de la Lepra”; “Desarrollo de nuevos medicamentos para programas de desparasitación masiva”; “Una Salud: las zoonosis en el siglo XXI”; “Acceso a la salud de poblaciones desatendidas” y “Salud materno infantil para el control de las enfermedades infecciosas desatendidas”. También habrá un taller sobre “Investigación en la implementación en salud” y exposiciones de trabajos en formato póster.

Este año acompañarán los siguientes expertos internacionales:

Iván Darío Vélez, miembro del World Mosquito Program) quien expondrá sobre el “Impacto del control biológico de Aedes aegypti con Wolbachia”

Terence Scott, director de Global Alliance for Rabies Control, quien hablará sobre “Operacionalizando Una Salud para fortalecer los sistemas de salud animal”

Alice Cruz , relatora especial sobre la lepra de las Naciones Unidas, quien se referirá a “La discriminación y estigmatización con base en la Lepra

Stella Kepha, investigadora del London School of Hygiene and Tropical Medicine, Kenia, quien expondrá sobre “Apoyo hacia el corte de transmisión como estrategia de control para geohelmintos”.

El bloque sobre “Inteligencia Artificial al servicio de la salud” contará con las exposiciones de Mariano Sigman, co-fundador y Executive Chairman de Sigmind; Paula Petrone, jefa del grupo de Ciencia de Datos Biomédicos del programa Severo Ochoa de ISGlobal y Verónica Andreo, quienes expondrán sobre “Inteligencia Artificial y Salud”, “Ciencias de datos para entender y atender las enfermedades infecciosas en poblaciones vulnerables” y “Desarrollo e implementación de un sistema integrado de vigilancia de enfermedades transmisibles basado en información espacial”.

Taller sobre investigación de la implementación en salud

El miércoles 15, a las 14.30, expertos del CIDEIM (Centro Internacional de investigación, desarrollo tecnológico y formación de recurso humano en el campo de la salud, de Colombia) y TDR (Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases) dictarán un “Taller Introductorio sobre investigación de la implementación en salud: de la teoría a la práctica”. Esta actividad tiene cupos limitados y requiere inscripción previa.

Interesados registrarse ingresando a https://mundosanosimposio.com.ar/