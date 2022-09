Avanza el nuevo sistema cloacal para Malargüe

Además de la provincia y el municipio participan también de la concreción del Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes Cloacales de la Ciudad de Malargüe, los equipos técnicos de Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam) y de la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI) del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

En 2018, el Gobierno nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmaron un contrato de préstamo para promover el financiamiento de inversiones de agua y saneamiento (Préstamo BID-4312). Desde entonces, se gestionó el acceso al financiamiento y elevó el proyecto ejecutivo “Sistema de Recolección y Tratamiento de Efluentes Cloacales de la Ciudad de Malargüe”, y la firma del contrato de préstamo se concretó en octubre de 2019.

Juan Manuel Ojeda sostuvo que “Aunque no se crea, Malargüe es una de las ciudades destacadas del oeste argentino que no tiene sistema cloacal. Esta obra fue prometida por muchos y hoy la estamos llevando adelante junto al Gobierno de Mendoza. En esta gestión, hemos priorizado la misma porque son servicios básicos de cloacas y agua potable, inversiones que deben concretarse sí o sí porque si no se hacen, afectan la salud de los vecinos malargüinos y en especial la de los niños”.

En esta etapa, se trabaja en dos frentes: por un lado, se avanza en el terreno donde estará la planta depuradora (allí se dieron cita las autoridades) y también se está haciendo el desmonte y acondicionando el lugar para la instalación de las cañerías de impulsión.

“El tratamiento de los líquidos cloacales es una obra que, además, implica cumplir con estándares de calidad ambiental. Al mismo tiempo, posibilitará que a futuro se extienda también a otras zonas, porque Malargüe viene creciendo de manera sostenida”, indicó Juan Manuel Ojeda y agregó “Asimismo, brinda la posibilidad de emplear mano de obra malargüina para cada uno de los tramos” y puso en valor la capacitación que se hiciera oportunamente desde la comuna.

El sistema a construir consta de la colectora máxima cloacal que tiene 630 milímetros de diámetro y 2.115 metros de longitud, una estación de bombeo en ruta e impulsión de 500 milímetros de diámetro y 3.870 metros de extensión hasta el nuevo establecimiento depurador incluido en las obras. Además, incorpora las redes terciarias con 548 conexiones domiciliarias en uno de los sectores de la ciudad de Malargüe que demanda mayor frecuencia de desagote de los pozos absorbentes.

El sistema de tratamiento está formado por dos series, compuestas por pretratamiento, tratamiento secundario biológico, filtración y desinfección. La capacidad media de tratamiento de la primera etapa de planta será de 68 litros por segundo (34 litros por segundo por serie) como caudal medio anual.

El proyecto formulado por los equipos técnicos de Aysam prevé obras de recolección y transporte de efluentes cloacales domiciliarios y obras de tratamiento y disposición, con capacidad de tratamiento de 5.875 metros cúbicos por día.

Entre las obras de recolección se destaca la ejecución de la colectora máxima, estación de bombeo y tubería de impulsión. Estas unidades permitirán vincular el sistema de colectores secundarios existentes con el predio en el cual será ejecutada la planta de tratamiento de líquidos cloacales.

También se contempla la construcción de aproximadamente 6.700 metros de redes colectoras al efecto de incorporar 548 familias de los barrios Ampliación Rufino Ortega y El Payén, ubicados en las zonas más comprometidas desde el punto de vista sanitario y ambiental de la Ciudad de Malargüe.

Asimismo, se pondrán en servicio las redes y conexiones ya existentes de los barrios Los Intendentes, Municipal y Nueva Esperanza (1.376 conexiones), lo que permitirá brindar servicio a 1.924 familias.

Como tareas y programas complementarios a este proyecto, el Municipio y la Provincia tienen previsto un plan de desarrollo y ejecución de redes colectoras para los próximos cinco años en el cual se irá completando e incrementando la cobertura. También se fomentará el desarrollo de las conexiones intradomiciliarias y el cegado de pozos sépticos una vez que se cuente con el servicio.

Fuente: Gobierno de Mendoza / Municipalidad de Malargüe