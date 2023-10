En total, tardarán casi dos años en recuperar la calle Morón en Ciudad

Los vecinos de la calle Morón, en Ciudad, están agobiados, resignados y cansados de repetir sus reclamos por la obra de pavimentación y cloacas que lleva 10 meses en ejecución, pese a que su fin estaba previsto para julio pasado. Y peor aún: se espera que esté terminada recién en 11 meses, con suerte, es decir que demandará 21 meses, casi dos años. A la crisis económica y la caída de las ventas, debido al dificultoso acceso a los comercios de la zona, se suma la inseguridad de la que los vecinos son víctimas, por lo que piden acciones a la municipalidad.

Según los comerciantes, la obra se demoró más de lo previsto. “Supuestamente en julio terminaban la obra y todavía estamos acá”, reclamó uno de los vendedores de calle Morón, que se mostró descontento con el accionar del municipio, de Aguas Mendocinas y de la empresa privada que coloca los caños. “La municipalidad y Aysam se lavan las manos y los obreros te dicen que no trabajan porque no les pagan los sueldos. No han terminado la esquina porque no les han pagado. La municipalidad no nos puede trasladar esos problemas a nosotros”, se quejó Marcelo Gonzáles, dueño de un local de cobro de servicios de la zona.

Aguas Mendocinas (Aysam) informó a Los Andes que la obra global tiene un 41% de avance y su fecha de finalización está prevista en mayo de 2024. Sin embargo, podría extenderse hasta septiembre del año próximo, según admitieron. “El atraso está ligado a las condiciones macroeconómicas de público conocimiento, ya que la obra requiere de insumos ligados directamente al dólar y a la importación. Hemos tenido atrasos en la provisión de algunos materiales, equipos de bombeo importados, asfalto, etcétera, por lo cual estimamos extender el plazo a septiembre de 2024″, explicó Alejandro Coll, encargado de comunicación de Aysam.

Pese a que los trabajos continúan, se calcula que terminarán en septiembre próximo. | Foto: José Gutiérrez / Los Andes

Una calle olvidada

Al caminar por las veredas que pueden recorrerse en calle Morón, entre San Juan y Rioja, lo que se respira es el polvo propio de la construcción, mientras se ven varios locales cerrados y otros que, aunque abiertos, parecen abandonados. El mayor movimiento se puede observar en el Instituto de la Sanidad, donde acuden estudiantes y trabajadores, y en una escuela de artes marciales, además de los obreros que trabajan en la red cloacal. “Parece que fue la guerra de Vietnam”, comentó un negociante de una casa de repuestos sobre este tramo.

“Estamos cansados, nosotros queremos trabajar”, sentenció otro de los pocos comerciantes que estaban atendiendo. Además, comentó que hubo un popular local gastronómico llamado La vieja cava, donde bajaron las ventas y cerraron, al igual que una farmacia ubicada en las cercanías.

Según algunos estudiantes de enfermería que concurren al instituto educativo, es un problema movilizarse para estudiar, especialmente en horario nocturno, por la inseguridad de la zona. “A partir de las 19, los obreros se retiran y los comercios quedan a oscuras”, comentaron.

Vendedores de locales de repuestos y ferreterías expresaron su enojo y descontento con la situación y sobre cómo están manejando la obra. “Las obras me parecen bien, por un lado, pero van muy lento y me afecta a mí las ventas”, admitió Daniel Díaz, dueño de una casa de repuestos.

Y pese a que el último lunes habilitaron la media calzada para la esquina de Morón y Rioja, el comerciante mostró preocupación. “Hace dos días que mi teléfono no suena”, contó.

Mientras, una pareja de abuelos que barría su vereda recalcó que el problema más grave para ellos es la inseguridad en la zona, en parte por la oscuridad que hay por la noche ante la falta de luminarias.

Apertura hacia el Este

Al caminar hacia el Este, pasando la calle Rioja, la situación es levemente mejor dado que hay mayor circulación, tanto de peatones como de algunos autos. Allí la obra comenzó en enero de este año y fue habilitada recién el pasado jueves 10, aunque todavía quedan partes de la calzada por terminar.

Casi llegando a Costanera se observa un gimnasio que parece cerrado, en donde sufrieron gran pérdida de clientela por las dificultades de acceso al lugar y el polvillo, según admitieron los dueños. Además, el local de al lado, de cobro de servicios e impuestos, sufrió un robo a plena luz del día, poco tiempo atrás. “A mí me robaron en el negocio por ese motivo, porque no hay control policial y de noche es aún peor”, comentó Marcelo Gonzales. Y agregó: “Los vecinos estamos desamparados en temas de seguridad”.

Los comerciantes de esta parte de la calle Morón explicaron que hay una leve mejora desde este lunes. “Se habilitó una parte para que pasen los autos y está un poquito mejor que antes, que estábamos aislados y no pasaba nadie”, admitió el dueño de una casa de repuestos. Pero reclamó:#”Vinieron y abrieron la calle, dijeron que estaba cerrado por falta de pago, la municipalidad dice que no tiene plata y no le paga a la empresa, me lo dijo el jefe de la empresa constructora”.

“Han abierto una mano gracias a que nosotros hemos presionado mucho”, apuntó Gonzales. “Mientras podamos trabajar y la gente pueda circular nos conformamos. Por suerte he visto un poco más de movimiento pero hemos sufrido mucho”, agregó Eugenia Lombardi, también comerciante.

Algunos vecinos se quejaron de la gestión de la obra durante todos estos meses. “Han habilitado a lo criollo, de hecho vinieron los medios y recién ahí parcharon para abrir”, disparó Martín. Respecto a la gestión, agregó: “Esto está mal gestionado; veíamos que los chicos laburaban la obra, pero la gestión de los tiempos es floja. Perdimos muchos clientes”.

El denominador común de los vecinos de la zona es el cansancio y el malestar. “Estamos cansados, nosotros queremos trabajar, sólo buscamos darle para adelante. Nos frustra y nos cansa. Intentamos trabajar y aguantar porque pensamos que va a quedar más lindo”, dijo uno de ellos.

La importancia de la obra

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza aclararon que es importante recordar que es una obra que está llevando adelante Aysam. “Ellos están haciendo un recambio de cañerías de agua y de cloacas, un recambio de un troncal de cloaca, que viene por San Juan y dobla por calle Morón”, explicó Juan Manuel Filice, secretario de Desarrollo Urbano del municipio.

Entre los beneficios de esta obra, Aguas Mendocinas destacó que es importante para garantizar el buen funcionamiento del sistema cloacal “para evitar situaciones de desbordes cloacales como el de febrero 2020, de calle San Juan y Brasil”, como apuntó el encargado de comunicación.

Por ello, Coll pidió comprensión ante las molestias: “Hay que tener en cuenta que es una obra complicada ya que se están cambiando por completo las redes colectoras y distribuidoras, sus conexiones domiciliarias hasta la vereda, además del gran colector que se está ejecutando en calle Morón”.

Respecto a los atrasos en el tramo de calle Morón, entre San Juan y Rioja, el ejecutivo explicó que está relacionado con la provisión de bombas para by pass de líquidos cloacales, que está directamente ligada al valor del dólar. “Este tramo estará finalizado en tres semanas y disponible para iniciar su pavimentación”, cerró Coll.

“Desde la municipalidad ya hemos realizado todas las tareas de rehormigonado de las losas de la calzada de Rioja al Este, que fue habilitada el 10 de octubre”, concluyó Filice, despegando a la comuna. Por otra parte, en el corte de San juan y Morón seguirán trabajando durante 60 días más, según adelantó el municipio.