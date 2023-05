En el barrio Santa Ana, de Guaymallén, reclaman por obras con demoras de 2 años

“Ese cruce está cortado hace más de un año y medio, todavía no sabemos cuándo lo van a terminar y la gente tiene que tomar el micro a casi 10 cuadras, porque estamos como aislados”, señala Roxana, vecina del barrio Capilla del Rosario, al referirse corte de calle por obras en la esquina de Higuerita y carril Godoy Cruz, frente al barrio Santa Ana.

Desde hace más de dos años, los vecinos del Santa Ana y los barrios cercanos reclaman la culminación de una serie de trabajos de infraestructura. Es que el recambio total de las redes de agua y cloacas y el reasfaltado de las calles en la zona ha generado una serie de trastornos que ha minado la paciencia de muchos vecinos y arremeten contra el municipio de Guaymallén por la demorada finalización de los trabajos. Desde la municipalidad informaron que desde 2019 se vienen realizando trabajos en este sector y una vez más pidieron paciencia a los pobladores, que dentro de dos meses quedará prácticamente normalizada la situación, con la mayoría de los trabajos finalizados.

Mala transitabilidad

Hoy, las calles principales, Tirasso, Higuerita y la mitad del Santa Ana ya tiene sus calles reasfaltadas, cordón y cunetas renovadas, además de las redes de servicios nuevas. Pero desde Fray Mamerto Esquiú hacia el Norte, hasta Godoy Cruz, se observan calles en obra, con asfaltos viejos demolidos y tránsito a media calzada. La mala transitabilidad, sumado a las incomodidades que conllevan los trabajos y la excesiva nubes de polvo que generan, han provocado el malestar vecinal que permanentemente se expresan en los medios de comunicación y redes sociales.

“El municipio permanentemente rompe el hormigón y pasa el tiempo y nada se termina. Sería importante que informaran a los vecinos cuál es el plan de obras. Además de lo difícil que es moverse dentro, del barrio los proveedores se resisten a entrar”, se quejaba a principios de año el dirigente vecinalista Héctor Antinori, vecino del Santa Ana. Y agregaba: “¿Porqué no se toman unas seis manzanas, se terminan y luego otras seis hasta terminar?”

Hoy, muchos se siguen haciendo la misma pregunta. Roxana, del barrio vecino, critica también que en Higuerita, la obra de cordón y cuneta se hizo a una distancia de más de 2 metros de donde están los árboles. “Tenemos que regarlos nosotros, pero vemos que ya se están secando, no tienen la cavidad necesaria para que el agua llegue a las raíces”. La vecina cuenta que en el carril Godoy Cruz se presentan los mayores problemas, porque prácticamente está cortado el tránsito desde hace casi dos años entre Tirasso y La Purísima. “Allí levantaron el pavimento en hormigón y se han demorado más de la cuenta porque han realizado el mismo trabajo unas tres veces. No entiendo, es mucho dinero el que se ha perdido. Y hace unos días vimos que las máquinas comenzaron a trabajar en Higuerita hacia el Norte, hasta calle Roca, son 5 cuadras más y nos sabemos realmente cuándo van a terminar si siguen extendiendo la zona de obra”.

Más allá de las incomodidades, otros vecinos aseguran que la están pasando realmente mal. “Hasta hace unos días no teníamos agua y así sufrimos durante los últimos meses, en pleno verano. Hace un año y medio que levantaron todo el hormigón, comenzaron a cambiar las cañerías y aparentemente hacían mal el trabajo y cambiaban de empresa. Por eso había pérdidas por todos lados, no teníamos agua y así se fueron dilatando los plazos”, explica Rodrigo Ferrero. Y agrega que en su cuadra, como en el resto, les rompieron las veredas debido a los trabajos de reparación. Por último, asegura que no ve la hora de que una vez por todas aceleren los trabajos y terminen de una vez por todas.

La voz del municipio

Marcos Calvente, secretario de Obras y Servicios Públicos de Guaymallén, comentó que entiende perfectamente a los vecinos, pero también resaltó que se trata de un trabajo integral, que contempla una serie de obras y de distinto tipo, por lo que se trata de un trabajo complicado, que lleva su tiempo. “La renovación total de las redes de cloacas y agua están culminadas en un 70% y esto implicó levantar el pavimento, realizar una gran excavación para renovar las redes y luego hacer las conexiones domiciliarias. Y a medida que se terminan estas obras, recién se está en condiciones de iniciar la obra de reasfaltado”. El funcionario explicó que las demoras que hay son las lógicas, pero aseguró que se han mantenido los plazos estipulados. En este sentido, explicó que esta obra de infraestructura, la de las redes, cuenta con el financiamiento del Enosa, ente nacional, que destina fondos para realizar este tipo de renovaciones. Es que la red de distribución de agua presentaba deficiencias y originaba falta de presión en algunso puntos, especialmente durante el verano, debido al incremento de la demanda. A esto se sumaban pérdidas permanentes que afloraban en las calles y veredas, que a su vez generaban baches y hundimientos. El municipio explicó también que la red cloacal tenía un marcado desgaste en las paredes, algunas se encontraban totalmente erosionadas. Y esto provocaba definciencias en la conducción, obstrucciones y desbordes y hundimientos de terreno.

Próximos trabajos

Sobre los plazos y trabajos que quedan por terminar, Calvente dijo que actualmente están trabajando en tres frentes de asfalto. “Es una situación compleja, porque en algunos sectores trabajamos con hormigón, en otros con asfalto, algunas calles las hacemos el pavimento todo nuevo y en otras solo por partes. Es un proceso lento, por eso les pedimos paciencia a los vecinos. Actualmente estamos trabajanado sobre Cabildo y en Martínez de Rozas, en esta última reparamos con hormigón. El funcionario señaló que en dos meses estará normalizada la situación en la zona, con la habilitación de la mayoría de las calles del barrio Santa Ana. “Vamos a habilitar la esquina de Higuerita a Godoy Cruz a fin de mes. Ya está fraguado el material de esa esquina, pero quedará habilitada cuando se asfalte Godoy Cruz, desde Higuerita hacia Tirasso y desde Higuerita entre Godoy Cruz y Belgano (unos metros antes de Roca). Allí en Roca todavía no llegaremos con el asfalto porque primero hay que hacer unos nudos de Aysam, de redes de agua y cloacas”. Y también quedará pendiente la habilitación de Godoy Cruz y calle La Purísima, el funcionario dijo que ese cruce no será habilitado en los próximos dos meses. Y agregó que se está trabajando en la vinculación de calle Pedro del Castillo, a la altura de las vías del ferrocarril para que esta zona cuente con un nuevo eje de vinculación.