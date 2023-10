¿Zonda a 100 km/h? Los memes llegaron más rápido: los posteos más divertidos de los mendocinos

Llegó el fin de semana y el pronóstico extendido informado por la Dirección de Contingencias Climáticas sorprendió a más de uno en la provincia. Aquellos que tenían planes, como los que no, no dejaron pasar la noticia de que arribaría a Mendoza vientos a la velocidad de 100Km/h. Y como no puede ser de otra forma, todo se convirtió en meme.

El mal tiempo también tomó por sorpresa a los turistas, sin embargo, gran cantidad de chilenos se agolpan en el Paso Internacional. Quizás, lo que nuestros vecinos del otro lado de la cordillera no saben es que nuestro visitante número 1 es el zonda. Ante esto, y sin olvidar la seriedad del asunto con sus respectivas precauciones, nada mejor que recibirlos y alertarlos con un par de memes autóctonos.

El particular pronóstico y las recomendaciones de Chapanay City. Foto: X / @carlosbook11

Cabe mencionar que durante la mañana de hoy, Defensa Civil emitió dos comunicados. El primero de ellos es un alerta naranja para la zona de cordillera, pre cordillera Norte, zona Sur, zonas bajas de Valle de Uco, Gran Mendoza, Junín y Rivadavia. El segundo comunicado se trata de una alerta amarilla por las “probabilidades de ocurrencia de viento Zonda, afectando Lavalle, San Martín, Santa Rosa y La Paz”.

Posteos sobre la llegada del Zonda a Mendoza. Foto: X / @paulilombardo

En ese marco, desde la madrugada los mendocinos aguardaban por las primeras ráfagas de viento. “4.12 am no hay señales de apocalipsis zonda”, escribió un usuario al respecto, que a la vez se impacientaba por las alertas divulgadas por las autoridades provinciales.

Posteos sobre la llegada del Zonda a Mendoza. Foto: X / @EugeSerrani

Aun así, antes de que el zonda pise nuestra provincia algunos usuarios ya expresaban su temor. Otros, que por cuestiones personales deben salir sí o sí a la calle por la tarde, compartieron lo que prevén de sus “looks” para cuando baje el zonda al llano.

Posteos sobre la llegada del Zonda a Mendoza. Foto: X / @malvivarg

Sin embargo, entre los temerosos y los ansiosos, se escondieron aquellos que aprovecharon el tan anunciado mal tiempo para tener una excusa y no salir de casa. Ya que sin planes para este fin de semana, no hay porqué preocuparse, más que por resguardarse en la comodidad del hogar, control en mano, serie, redes sociales y más memes.

Posteos sobre la llegada del Zonda a Mendoza. Foto: X / @gufrumasticable

Posteos sobre la llegada del Zonda a Mendoza. Foto: X / @francotiviroli

Posteos sobre la llegada del Zonda a Mendoza. Foto: X / @turronzitoo

SEGUÍ LEYENDO: