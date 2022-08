Wanda Nara le pidió el divorcio a Mauro Icardi y viajó a Argentina a tramitarlo: “No puedo más”

En medio de los rumores, Wanda Nara confirmó que le pidió el divorcio a Mauro Icardi. La empresaria está en Argentina y el viaje no solo tiene que ver con temas laborales, sino también con el inicio de los trámites para separarse definitivamente del futbolista.

En LAM filtraron un audio en el que Wanda le explica a una empleada que está en el país para resolver temas legales del divorcio del padre de sus hijas, Francesca e Isabella.

“Me vine a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro”, se la escucha decir a Wanda en un audio que le envió la modelo a Carmen, la empleada que contó que hace tres años que no le paga y que quiere regresar a su país, pero no tiene los medios.

Fue Wanda Nara quien decidió separarse de Mauro Icardi

“Estoy organizando el divorcio porque no puedo más”, dijo Wanda en ese mismo audio. Luego de pasar el audio en vivo, Ángel de Brito confirmó que la decisión de separarse fue de la mediática y que la causa no solo sería la infidelidad con la China Suárez, sino también otros problemas familiares.

Si bien habían rumores de crisis en la pareja, todo se desató cuando salió a la luz un problema de Wanda Nara con una empleada. En Intrusos pasaron los audios de la mujer en el que asegura que trabaja cuidando la casa de campo que Nara e Icardi tienen en Milán, pero desde hace tres años que no cobra y quiere regresar a su país.

Cuando se desató este escándalo, Wanda le envió un audio a Carmen, la mujer que trabaja para ella, para frenar la situación. En el mensaje de voz asegura que en cuando resuelva los problemas de divorcio con Mauro, viaja a Italia y resuelve su tema. Incluso, le prometió sacarle los pasajes que pide.