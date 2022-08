Grave denuncia contra Wanda Nara: una supuesta empleada asegura estar varada en Italia y sin cobrar un peso

Wanda Nara está nuevamente en la mira porque apareció una supuesta empleada, que viajó especialmente a Europa para cuidar una de sus casas de campo, pero no cobra desde hace tres años y está varada en Italia, sin posibilidades de regresar a su país.

Se trata de Carmen, una uruguaya que estaría “desesperada” porque no tiene dinero para regresar a su país, pero tampoco papeles para poder trabajar de forma legal en Europa. Aseguran que no tiene “ni para comer” y que la ayudan vecinos de la zona.

En Intrusos que compartieron un audio de la mujer en el que cuenta que fue contratada por la modelo, prometiéndole un suelo de más de 600 euros por mes y los papeles para que pueda vivir de forma legal en el país.

“Había una promesa de llevarla a París a estar con ellos y a estar mejor, tanto laboral como de papeles para residir”, comentó sobre el tema uno de los panelistas.

“Te voy a blanquear, te voy a sacar el permiso en Francia para que puedas trabajar tranquila”, se la escuchar decir a la mujer en un audio que llegó a la producción del ciclo de América.

Wanda Nara en su casa de campo.

Wanda Nara negó tener una empleada en malas condiciones laborales

“Hace dos años y medio, van a ser tres años en octubre que ella no me paga. Le pido la plata y me dice ‘si mañana te traigo la plata’. Se va para Francia y no me lo trae”, dice la mujer en el audio.

Sobre el tema, Marcela Tauro comentó que el audio que pasaron en el programa no fue enviado a un periodista, sino que la mujer “se lo mandó a una persona de confianza pidiendo ayuda” porque está desesperada.

La casa de campo de Wanda Nara en Milán

Ante esta situación, un cronista de Intrusos habló con Wanda y le preguntó sobre la grave acusación, pero negó rotundamente tener una empleada de nombre Carmen y en esas condiciones laborales.

Sin embargo, en el programa que conduce Flor de la V mostraron un chat con el que demostrarían que Wanda habló con la mujer para “pedirle explicaciones” por hablar con la prensa argentina.