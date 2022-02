Virginia Gallardo, sobre la muerte de Gustavo Martínez: “Dio la vida por los hijos de Ricardo Fort”

Luego del fallecimiento de Gustavo Martinez, el ex novio de Ricardo Fort, quien cayó del piso 21 de un edificio, Virginia Gallardo se refirió a la muerte del personal trainer en ‘Intrusos’, programa en el cuál es panelista. La modelo opinó desde el lugar de ex novia de Ricardo Fort, durante un periodo de cuatro años (2009-2013). “Gustavo dio la vida por esos chicos. Ellos después van a poder recapacitar” expresó Gallardo, quien conoce de cerca a la familia.

Este miércoles falleció Gustavo Martínez (62), el exnovio de Ricardo Fort y tutor legal de los hijos del empresario, Martita y Felipe Fort. Se quitó la vida, luego de arrojarse desde el balcón de su departamento en el barrio porteño de Belgrano. La muerte de Gustavo se conoció esta madrugada, pasadas las 4 de la mañana. En ese edificio, el personal trainer vivía junto a Felipe y Martita, ambos de 17 años.

La modelo siempre se mostró cercana a la familia Fort, luego de la muerte de Ricardo

Virginia Gallardo fue novia de Ricardo Fort, desde el año 2009 hasta el 2013. La modelo conoce muy bien a la familia Fort, ya que compartió muchos momentos junto al empresario, sus hijos y el entorno. A raíz de la muerte de Gustavo, Virginia dio su parecer sobre el fallecimiento en ‘Intrusos’. “Creo que nadie puede poner en tela de juicio lo que fue ese hombre para esos nenes respecto del cuidado... Él dio su vida, literal, por esos chicos” expresó la modelo.

Además, opinó sobre los dichos de Felipe Fort, quien acusó a Gustavo de mala persona por quitarse la vida y abandonarlos. “Yo entiendo el momento que deben estar pasando los chicos, es todo muy reciente... el dolor, lo traumático, su historia. Pero realmente creo que cuando esto baje van a poder recapacitar... creo que lógicamente están poniendo el foco en ellos sin entender que existía otra persona y otra realidad” sentenció la modelo.

Martínez durante una entrevista con Luis Novaresio en 2017

“Evidentemente no pudo en un montón de cosas, no pudo con su final, no pudo con su historia, con su vida...” añadió Virginia. Luego, ante la consulta de la conductora Flor de la V, Gallardo prefirió no hablar acerca de las intimidades y secretos de la familia Fort: “Hay cosas que sé que nunca conté y nunca contaré... yo duermo tranquila”.

Para finalizar sus dichos, Virginia se refirió al entorno en el que van a ser cuidados los hijos de Ricardo, de ahora en más. “La única persona que queda es Eduardo. El entorno es muy chico. O sea, claramente estamos hablando de una familia que para arriba ya no están los abuelos; a los costados quedan dos hermanos (Eduardo y Jorge) y hacia abajo esos chicos hoy quedan muy solos. Y quiero destacar a Marisa (la niñera), que sigue con ellos y va a estar al pie del cañón” dijo la panelista de ‘Intrusos’.

Felipe Fort y su lapidario mensaje contra Gustavo Martínez

Horas después de conocida la noticia, Felipe Fort, uno de los hijos de Ricardo, compartió un duro mensaje en contra de su tutor legal, Gustavo Martínez, dejando entrever que no había una buena relación entre ellos y desacreditándolo como figura importante en su vida.

“Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo (Fort), César (Carozza) y amigos. Y más gente que queda por nombrar”, comienza el descargo que Felipe compartió en sus historias.

Felipe Fort explotó contra Gustavo Martínez, su tutor legal

Y luego aclaró por qué no nombró a Gustavo entre las personas importantes tanto para él como para su hermana, Marta Fort: “Papá lo recibirá con los brazos cerrados”. “No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”.