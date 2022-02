Martita Fort sobre la muerte de Gustavo Martínez: “No entiendo cómo pudiste hacerlo”

Una de las palabras más esperadas. Martita Fort rompió el silencio y lo hizo a través de su Instagram, tras la trágica muerte de Gustavo Martínez, expareja de su padre Ricardo Fort y su tutor desde la muerte del millonario en 2013, según Ciudad Magazine.

La melliza de Felipe Fort, quien compartió duras críticas hacia Gustavo en las redes sociales por su decisión de quitarse la vida, escribió: “Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo”.

Martita Fort rompió el silencio

Además, la jovencita que está a punto de cumplir los 18 años, agregó: “Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, no escuché nada. NI SOSPECHÉ NADA porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo”.

“No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y apenas terminó al rato me entero de la noticia”, relató Martita. “Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo pública la enfermedad que tenía, de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona“, completó sus dichos la hija de Ricardo Fort.

Martita Fort

Luego, en otro posteo de sus historias de Instagram, Martita acotó: “De igual manera fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD Gus, mi padrino”.

Murió Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort y tutor legal de Felipe y Martita Fort

Algo más que agregar

Martita Fort terminó sus posteos en las historias de Instagram con una aclaración sobre Gustavo Martínez. “La familia estuvo diciendo que somos unos desgraciadas, que siempre lo dejábamos solo”, escribió la joven y agregó: “Nunca lo dejamos solo, los encargados de llevarlo al médico a hacerles los estudios mientras nosotros estábamos estudiando eran mi abogado, César Carozza y mi niñera, Marisa. Jamás lo acompaño a ningún estudio”.