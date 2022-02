Virginia Gallardo estalló de furia y contó su verdad sobre la familia Fort: “Me pidieron que no cuente nada”

Tras la muerte de Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort y tutor legal de sus dos hijos luego de su muerte, Virginia Gallardo decidió romper el silencio. La bailarina fue pareja de empresario y formó parte de su círculo íntimo, por lo que contó algunas situaciones que calló para cuidar a Marta y Felipe Fort.

Martínez se quitó la vida a los 62 años y padecía Alzheimer, una enfermedad que los Fort ocultaron y que salió a la luz luego de la muerte del personal trainer. Si bien corrían algunos rumores de que él no estaba bien, se mantuvo en secreto la verdad hasta el final que nadie esperaba.

La panelista rechazó formar parte de la serie homenaje sobre la vida de Ricardo Fort y, en las últimas horas, habló en Intrusos y reveló la verdadera razón por la que no aceptó. Y tuvo que ver con la salud de Martínez, situación que ella conocía desde hace un año.

La rubia fue el gran amor del chocolatero.

“Estoy muy triste, tengo varios sentimientos encontrados”, expresó Gallardo en Intrusos. Luego, en otro momento del programa, decidió hablar e hizo su descargo, dirigido a todos los que la acusaron de “interesada” cuando decidió no participar de la docu-serie del “Comandante” como se lo apodaba a Fort.

“La cosa fue así: yo le pregunté a Eddie Fite si lo había conocido a Ricardo y me dijo que no, que le gustó el personaje, entiendo que es su trabajo, y pregunté entonces quiénes estaban detrás de esta obra, y ahí me entero de Eduardo Fort”, dijo en un comienzo.

“Si tengo que ir a mi historia, es una persona ausente, una persona que ha evadido prensa, medios de comunicación, que ha estado en contra de un montón de cosas respecto de su apellido, empresa y de su hermano; yo respeto eso, y los chicos cómo no van a querer formar parte de algo de su papá, de recordarlo y homenajearlo”, continuó.

“Pregunté quién más, y me dijeron Gustavo Martínez, que yo dije perfecto porque para mí fue la única persona que conoció, que nos conoció en ese tiempo con Ricardo”, aseguró. “Pero, ¿cuál era el estado de Gustavo Martínez en ese momento? Los que hoy dicen ahora que no tenían idea, la realidad es que Gustavo ya estaba enfermo, eso se confirmó ayer y no por mí”, sentenció.

Virginia Gallardo se calló para cuidar a Felipe y Marta Fort

La modelo contó que tuvo que guardar silencio por Felipe y Marta Fort, quienes más se enojaron con ella por negarse a aparecer en el serie de su padre. “Hoy lo puedo decir, y como siempre yo respetando por encima de mí incluso; me pidieron que no cuente nada porque corría riesgo la tutela de los chicos, y lo entendí y lo respeté, pese a todo lo que dijeron”, reveló.

“Me tuve que fumar toda esa campaña mediática para promocionar un negocio, tuve que bancar enojos, llantos e impotencia, cuando una vez más tomé una decisión que consideré correcta, porque era prestar mi imagen y mi historia a personas que nunca fueron parte, y la única persona que podía dar testimonio de lo que fuimos con Ricardo, era Gustavo y ya no estaba en condiciones”, reveló.

La modelo siempre se mostró cercana a la familia Fort, luego de la muerte de Ricardo

Y reflexionó sobre los últimos meses de Martínez: “Como cualquier persona que ama lo que hace y que es digno de ganarse el pan de cada día, quería hacer lo que le gustaba, y sentía la necesidad económica. Gustavo no tenía un peso de esa familia, tenía un auto viejo, vivía en un departamento prestado, y todo eso calculo con el diario del lunes y viendo lo que los propios protagonistas dicen, terminó en esta tragedia”.