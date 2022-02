Gustavo Martínez sufría depresión y un principio de Alzheimer: había perdido 12 kilos en un año

Luego del fallecimiento de Gustavo Martínez, el ex novio de Ricardo Fort, quien cayó del piso 21 de un edificio, su abogado Cesar Carozza explicó el estado de salud del personal trainer antes de morir. Carozza manifestó que “tenía un rasgo mínimo de Alzheimer”, sumado a su cuadro de depresión. En ‘Intrusos’, Bruce, uno de sus amigos, habló de su depresión.

Este miércoles, murió Gustavo Martínez (62), el exnovio de Ricardo Fort y tutor legal de los hijos del empresario, Martita y Felipe Fort. Se arrojó desde el balcón de su departamento en el barrio porteño de Belgrano. El trágico final de Martínez se conoció esta madrugada, pasadas las 4, cuando la Policía confirmó que el hombre se había caído desde un piso. En ese lugar, el personal trainer vivía junto a Felipe y Martita, ambos de 17 años.

Gustavo Martínez junto a Ricardo Fort y sus hijos (Archivo La Voz).

Cesar Carozza, el abogado de Gustavo, dialogó junto a Jorge Rial, en Radio 10, y contó la preocupación de Martínez con su Alzheimer. “Estaba medicado pero estaba bien, él tomaba decisiones, entrenaba, manejaba..... Como su mamá tenía Alzheimer y a él lo angustiaba mucho la situación...el sentía que durante la pandemia, como había dejado de trabajar, sentía una extrañeza en sí mismo” relató Carozza.

“Entonces yo lo acompañé a hacerse estudios. Después, el médico de cabecera especialista en este tipo de patologías, también lo derivó a una charla con un psicólogo. Le dieron una medicación que creo que tomaba todas las mañanas y nada más. Había un rasgo mínimo, incipiente” expresó el abogado del fallecido.

También, Carozza habló junto a Flor Peña, en ‘Flor de equipo’ y dio detalles de los posibles motivos por los cuales Gustavo se suicidó. “Él le tenía miedo al futuro, pero ¿cómo haces para asegurarle el futuro a una persona cuando hay dos chicos de 18 años que tienen derecho a hacer su vida. Felipe proyectaba que quizás quería hacer un viaje o quedarse unos meses en Miami, con amigos o su hermana. De hecho, ahora se iban afuera a ver a un músico por su cumpleaños”.

“No sabíamos por qué le había pegado tan fuerte que los chicos cumplieran 18 años. Él tenía miedo de quedarse en la calle, pero era algo que no iba a ocurrir desde ningún punto de vista” agregó el abogado. “Tenían discusiones como pueden tener los adolescentes, pero independientemente de esto, también hay que ponerse en el lugar de los chicos” expresó Carozza.

Gustavo sufrió mucho la partida de su ex, Ricardo Fort

Por otro lado, relató cómo encontró a los adolescentes al entrar al departamento esta mañana: “Cuando yo llegué Felipe estaba tranquilo, Marta estaba muy angustiada. Cuando vuelvo, la encuentro más cauta, más calma, y a Felipe en una crisis. Entonces no sé qué quiso exteriorizar, no pongamos ahora el dedo en Felipe” explicó el abogado.

“Marta también se cuestionaba por qué había hecho esto Gustavo en su casa y a una semana de cumplir 18 años. Hay que ponerse en el lugar de los pibes, es un abandono más. Marta me preguntó si era culpa de ella y más allá de eso, son dos hermanos, es el sentimiento de uno frente al sufrimiento del otro por esta decisión de Gustavo” declaró Cesar Carozza.

La combinación de su depresión con un principio de Alzheimer

En ‘Intrusos’, los periodistas debatieron sobre la muerte de Gustavo y sobre sus enfermedades. Fuentes policiales indicaron que uno de los hijos de Fort contó a los efectivos que Martínez sufría un cuadro de depresión en los últimos días debido a que los chicos cumplirían la mayoría de edad la semana que viene -el próximo viernes 25 de febrero- y que había mencionado querer arrojarse del balcón.

En el programa, entrevistaron a uno de sus amigos, Bruce, quien expresó: “La depresión viene de hace años. En un año perdió 12, 15 kilos. Esto no es nuevo, mira cómo terminó. Se tiró, fíjate lo mal que debería estar el tipo”.

De invitada en ‘Intrusos’, estuvo la psicóloga Celia Antonini, quien esclareció el panorama acerca de las enfermedades de Martínez. “La combinación de un cuadro depresivo más Alzheimer: mal tratadas o a destiempo, pueden llevar por la misma esencia a una situación de suicidio. Combinadas ambas, en el inicio del Alzheimer, es cuando la gente tiende a suicidarse. El momento mas peligroso para un suicidio es en el inicio de la enfermedad. Un 14% de personas que empieza con un proceso de Alzheimer se quita la vida” explicó la psicóloga.

Además, la psicóloga explicó cómo se desarrolla la enfermedad: “El proceso de Alzheimer es la degeneración del cerebro que ya no funciona como corresponde y se degeneran las células, se altera el pensamiento y las decisiones”.

Luego, puntualizó en los motivos de un suicidio. “No son los problemas los que matan a la gente, no son las situaciones emocionales. Para suicidarse, debe tener una alteración tan grave, que esa opción siente que es la única salida que tiene. No hay un motivo, el disparador puede ser cualquier situación. No es la situación lo que hace que se suicide. El problema es que tiene dos enfermedades, con distintos niveles de riesgo” aclaró la psicóloga.

“La depresión se potencia con la noticia del Alzheimer. No estaba capacitado para estar solo. Gustavo no era el mismo. Dicen que estaba agresivo y él no era agresivo. La enfermedad hace mecha en él: lo toma a él. No hay un motivo: no es porque los chicos cumplieran 18 años” anunció Celia Antonini, psicóloga invitada en ‘Intrusos’

Por otro lado, Daniel Ambrosino brindó información sobre el caso: “Si los chicos hablaban de que él se quería suicidar, les podían quitar la custodia. Gustavo no quería ir a las reuniones. Tenia toda la plata que quería, pero la rechazaba. Y ya no entendía algunas cosas, a causa de su enfermedad”.