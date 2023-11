Viral: una joven francesa hizo un pedido especial para los argentinos luego de su visita por el país

Una influencer francesa que había estado de visita en Argentina, probó unas exquisitas galletas y a través de un video realizó un pedido especial para los argentinos. Sissi compartió los mejores recuerdos que tuvo del suelo argentino y también las costumbres que aprendió.

El video lo publicó en TikTok bajo el usuario @sissi_francesa y comentó: “Hace tres meses me traje a Francia cuatro dulces de leche y cuatro de esas galletitas, les voy a poner una foto porque no me acuerdo cómo se llaman”.

La joven se refería a las Chocolinas, unas galletas que se utilizan para preparar la famosa chocotorta y son muy populares en Argentina. “Ya no me quedan más. No sé en dónde pedirlas ¿Alguien me puede decir y ayudar? Es una adicción, me siento mal si no lo tengo”, agregó. La joven contó que quería comerlas en navidad y para toda su vida en Francia.

La repercusión del video fue tan grande que recibió miles de reproducciones y “me gusta”. Además, los usuarios hicieron sus recomendaciones a través de los comentarios. “Hay un grupo de Facebook que se llama Argentinos en París, allí te pueden decir dónde conseguir en la ciudad”, escribió un usuario. “Si tenés a alguna persona que viaje a Europa se lo alcanzo”, respondió otro.

