Viral en TikTok: su novia le dijo que estaba embarazada pero él se tenía la vasectomía

Un joven se volvió viral en TikTok al contar una inusual historia de desamor y desilusión, que lo tuvo como protagonista y ‘víctima’ luego de la revelación involuntaria que le hizo su pareja.

Se trata de un tiktoker conocido como David Blanco Blake, quien reveló que su compañera le confirmó que estaba embarazada y esperaba un hijo de ambos. Sin embargo, la revelación fue solo una parte de la historia ya que David se había hecho la vasectomía previo al embarazo.

Fue el propio afectado quien relató cómo se dio a lo largo del tiempo la relación con su pareja, cómo fue progresando y las ilusiones que tenía sobre el futuro: comenzaron a trabajar tras salir de la escuela y decidieron vivir juntos. Era una relación que parecía que sería para siempre.

Blanco Blake reveló que llegaron a pasaron por un ‘embarazo psicológico’, que trajo una terrible desilusión cunado confirmaron que tal gestación no lo era luego de una prueba de sangre. Esto llevó al joven a decidir hacerse una vasectomía para no tener hijos, intervención que nunca le contó a su pareja.

“Tú dices ‘la neta no quiero tener hijos, ahorita no, nunca me he visto con niños’, y te haces una vasectomía, y por cosas del destino nunca le dices que te hiciste una vasectomía, por cosas de agenda, por lo que tú quieras”, contó en el video.

Pero unos meses más tarde su novia trajo la novedad del embarazo: “Y tú dices ‘ah, seguramente otro embaraza psicológico’, se hace otra prueba de sangre y sí, sí estaba embarazada”, narró.

“Obviamente, ella no sabe que tú tenía la vasectomía y tú le preguntas algo histérico ‘¿de quién era?’, no te dice pero después te enteras que era de tu mejor amigo, de ese entonces, que te llevabas con él desde la primaria”, agregó.

Luego de la penosa revelación, el afectado dejó a su pareja y cambió de ciudad, aunque asegura que dicha mujer sigue buscándolo.