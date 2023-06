Video y repudio en redes: un profesor se quitó la ropa frente a sus alumnos y les hizo un baile erótico

Los familiares de los estudiantes de la Institución Educativa San Peruchito ubicada en una zona rural de Antioquía, en Turquía, denunciaron que un docente se quitó parte de su ropa frente a sus alumnos mientras bailaba al ritmo del reggaetón. Esta escena quedó registrada en un video y causó polémica en las redes sociales.

Este hecho se presentó cuando estudiantes y docentes estaban festejando el Día del Profesor. En medio del festejo, el profesor se quitó la camisa y comenzó a bailar frente a los alumnos como si se tratara de un stripper. En el video se observa que el hombre realizó movimientos atrevidos, mientras los menores de edad se reían y lo observaban.

El aula estaba decorada con globos, habían preparado comida y entregaron regalos para destacar la labor del educador. En ese momento, la situación pasó como un chiste y los testigos lo vieron con normalidad por la cercanía que tienen con él.

Sin embargo, la situación se salió de control cuando el video se publicó en las redes sociales. A raíz del video, surgieron múltiples las interpretaciones y las autoridades locales le pidieron explicaciones al centro educativo rural.

Juan Diego Cardona Restrepo, subsecretario de Calidad Educativa de Antioquia, explicó que la situación surgió a raíz de un concurso propuesto por los padres para premiar al docente que mejor bailara y, aunque no hubo mala intención, desde la Gobernación no están de acuerdo con ese tipo de expresiones con connotación sexual.

“Uno de los profes decidió efectuar un baile que, desde nuestra perspectiva como Secretaria de Educación, consideramos que no pueden representar ni reflejar comportamientos adecuados en un profesor por las implicaciones que esto puede tener”, expresó Cardona Restrepo.

De igual manera, el subsecretario evidenció que el docente tuvo una carrera sobresaliente y que ya se está trabajando en las medidas correctivas respectivas con el profesor implicado.

Algunos estudiantes denunciaron casos de acoso sexual

En el mes de mayo, los estudiantes del Colegio Cooperativo Comfenalco de Bucaramanga decidieron suspender sus actividades escolares para alzar su voz y protestar ante los presuntos casos de acoso sexual que se presentaron al interior de la institución.

De acuerdo con la denuncia, algunos profesores tocaban a las alumnas de forma indebida, realizaban miradas incómodas e incluso hacían comentarios subidos de tono. Así lo confirmaron las alumnas y egresadas.

“Él profesor me dijo que yo necesitaba el dinero y yo le dije que no quería hacer una cosa de esas (tener relaciones sexuales) y que nunca lo iba a hacer. Yo iba a salir de la sala de informática y él me cogió fuerte de la cintura, me bajó la licra y los pantys e hizo que me sentara encima”, contó una estudiante.

Situaciones como esta, al parecer, se vienen presentando desde hace varios años en la institución educativa. Sin embargo, y pese a la denuncia de las estudiantes, los directivos no han realizado acciones para proteger la integridad de las estudiantes, quienes diariamente comparten aula con los docentes que estarían detrás de estos vergonzosos actos.

