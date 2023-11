Video: una mujer sacó a pasear a su novio con correa por la calle y hasta lo hizo orinar como un perro

En una peculiar escena capturada en video, una mujer se hizo viral al “pasear” a su novio con una correa por las calles de Valencia, España. Aunque aparentaba ser parte de una actuación divertida, la reacción en redes sociales fue mixta, generando fuertes críticas y algunos comentarios humorísticos.

En las imágenes que se compartieron ampliamente en TikTok a través de la cuenta @tania_lopez_segrelles, se observa a la joven guiando a su novio “en cuatro patas”, imitando comportamientos caninos, desde sacudirse hasta simular orinar en una columna. Las personas que transitaban por el lugar se detuvieron sorprendidas ante la escena.

El video acumuló más de 2,5 millones de reproducciones y 200 mil ‘me gusta’. A pesar de la posibilidad de que se tratara de una actuación o una broma, la reacción en redes sociales no fue tan benevolente. Algunos comentarios expresaron desaprobación, señalando que si la situación fuera al revés, podría considerarse inapropiada. Otros usuarios lamentaron la situación, “Me da igual que sean performances, pero si eso hubiera sido al revés, ya estaría en la cárcel”, “Así está la gente. Esta se denominará cuando pase el tiempo, la época de lo absurdo”, “Qué lástima, se creen graciosos y dan pena”.

No obstante, también hubo quienes tomaron la situación con humor, calificando a la pareja como “personas maravillosas”. También sugirieron “Creo que alguien perdió una apuesta”. “Si mi futura relación no va a ser así, no la quiero”, “No tenía dinero para tener un perro de verdad”, fueron otros de los comentarios.

