Borracho, le transfirió una increíble suma de dinero a su ex porque todavía la ama y se hizo viral en TikTok

Un curioso episodio se volvió viral en TikTok cuando un usuario compartió un video del momento en que su amigo, llamado como Sebastián, decidió hacerle un “regalo” a su exnovia, Martina. En el video publicado en la cuenta @lucasslazaroo, se observa cómo Sebastián realiza una transferencia de $45,000 a Martina luego del boliche.

Lucas, el creador del video, mostró la inusual situación mientras Sebastián declaraba su amor por Martina y procedía a realizar la transferencia a través de su billetera virtual. El video se viralizó rápidamente y recibió numerosos comentarios y reacciones de la comunidad de TikTok. “Yo la amo a Martina, le voy a pasar 45 lucas”

Durante la grabación, dos desconocidos se acercaron y expresaron su sorpresa ante el gesto de Sebastián. “Le transfirió 50 lucas a la ex”, dijo el tiktoker. “Alto descanso”, acotó uno de ellos. “¿Sabés cómo yo la amo?”, retrucó Sebastián. “Transferimelo a mí, la c... de tu madre”, gritó Lucas.

En medio de bromas y risas, Martina, al enterarse de la situación, comentó en la publicación: “Tranqui, ya se lo devolví”. La anécdota generó diversas reacciones entre los espectadores, algunos envidiando la situación y otros compartiendo anécdotas similares.

El video acumuló 342 mil reproducciones y más de 31 mil “me gusta”, convirtiéndose en un fenómeno viral en la plataforma. “Mi ex no me pagaba ni la cena”, acotó otra seguidora. “¿Qué ganas de ser Martina”, “Nadie va a hablar que le transfirió todo lo que tenía?”, “Querés ser mi novio?”, y “un amigo no te deja hacer eso”, fueron algunos de los comentarios.

