Video: un perro paró el tránsito para salvar a su dueña que se había desmayado en la calle

Una mujer estaba paseando a su perro al igual que todos los días a la mañana, pero esta vez su mascota le salvó la vida ya que ella sufrió un colapso y cayó desmayada cerca de la calle. El animal paró a un auto para pedir ayuda.

Como se puede ver en el video , Clover, la perra, inmediatamente se acerca a su dueña para ver qué había sucedido y cuando un auto se acercaba al lugar, ella se colocó en el medio del asfalto para pararlo. El conductor del rodado, Dryden Oatway, detuvo su marcha y socorrió a Haley.

“Todo lo que recuerdo es levantarme en la ambulancia y estar extremadamente confusa con lo que estaba pasando. Me dijeron que cuando paseábamos me desmayé y me dio un colapso, por lo que Clover saltó a la carretera para ayudarme. Me ha salvado la vida, y estoy muy agradecida por ello”, aseguró la mujer en declaraciones con CTV News.

Lo ocurrido quedó registrado gracias a las cámaras de seguridad del barrio y así es como se puede ver que el hombre se acerca al cuerpo de la mujer y pide ayuda en una casa cercana. “Me acerqué a Haley mientras estaba en el suelo para ver si respondía”, dijo el conductor al mismo medio.