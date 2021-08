“No pegué un ojo”: Stefi Roitman trajo a su perro Mao a la Argentina

Stefi Roitman vivió algo de angustia y nerviosismo durante varias horas por la llegada de su mascota Mao a la Argentina. El perro quedó varado en Miami y gracias a su familia logró que llegue a nuestro país en excelentes condiciones.

“Tenemos un nuevo integrante en la familia… bah, un viejo integrante en la familia que viaja a la Argentina. Con ustedes… ¿Quién viaja a la Argentina?”, reveló la pareja de Ricky Montaner en el video que compartió con sus millones de seguidores, para que sean testigos de este emotivo final. “Mao estaba supuesto a viajar esta noche, pero no se pudo. 4 días más tarde se logró”, agregó.

Así, la actriz relató cómo fueron esas últimas horas de espera: “No dormí en toda la noche pensando en Mao. Mao está esperando, ya aterrizó a las 9:45 de la mañana. Mis papás con Chanu lo fueron a buscar. Uff, no pegué un ojo en toda la noche, de los nervios y la ansiedad. Esperemos que el gordito esté bien, me tiré a dormir porque no podía más. Y siguen esperando, y el gordito está ahí desde las… no sé”.

Con un final feliz, Stefi señaló que “Mao terminó llegando a casa a las 5 de la tarde. Mis papás y Chanu esperaron todo el proceso allá, como 7 horas en total, y lo hicieron con tanto amor y paciencia… los amo”.

“Bienvenido Mao. Gracias infinitas a mis viejos y a @chantalroitman por estar aproximadamente 7 horas bancándose todo con tanto tanto tanto amor e infinita paciencia. SON LOS MEJORES ???? Amo estar en mi país. Mi gente. El clima. La comida. Pasar largas semanas trabajando, sumando experiencias, preparándonos para lo que viene ???? Mao llegó perfecto, feliz, híper bien ?????? la felicidad en casa”, sentenció.