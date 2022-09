Video: su ex la contrató sin saberlo para que cantara en su casamiento y ella decidió vengarse

TikTok, la plataforma candidata a transformarse en la más popular de los últimos años, es el lugar en donde podemos pasar horas mirando videos insólitos, de situaciones que son tan increíbles que nos cuesta creer que sean ciertas. Es el hecho de una joven a quien el destino le jugó una mala pasada tras haber sido contratada, junto a su banda, para cantar en el casamiento de su ex pareja.

Se trata de Alexandra Starr, una cantante que relató a través de su cuenta de TikTok una situación que no se la desea a nadie. Y es que en un video en dicha plataforma dijo lo siguiente: “El que me engañó contrató a mi banda para que actuara en su boda, y no sabe que soy la cantante”.

Resulta ser que Alexandra es la vocalista de un grupo de covers y tanto ella como su ex no tenían idea de que se encontrarían en ese gran día.

A pesar del sinsabor de la situación Starr optó por vengarse y, en lugar del tema que eligieron los novios, la chica comenzó a cantar “Before He Cheats” de Carrie Underwood, y fue en ese preciso momento donde los confrontó. Alexandra se da la vuelta y se encuentra cara a cara con los novios, quienes se le quedan viendo sorprendidos y confundidos. Especialmente su ex, quien no puede creer que ella esté en su boda.

A raíz del incómodo momento, un invitado intervino para evitar que la chica continúe cantando, pero a Starr le ganó la ira y antes de que la echaran, le tiró un vaso de agua al novio.

Como era de esperarse, la historia de esta chica y su venganza rápidamente se hicieron virales en TikTok y también llegaron a otras redes sociales donde generó un debate intenso. Por un lado, estaban los que le aplaudieron que de alguna manera se pudo desquitar con su ex, pero también hubo quienes dijeron que reaccionó mal.