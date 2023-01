Video: la Session 53 de Shakira y Bizarrap ya tiene su versión en cuarteto

Un artista cordobés hizo su una versión en cuarteto de la Session 53 de Shakira y Bizarrap. En menos de 24 horas la “Bzrp. Music Session #53″ ya consiguió 38 millones de reproducciones. La producción entre Bizarrap y Shakira ha sido un éxito rotundo y todo el mundo está hablando de ello.

Ya sea por el increíble sonido de sus sintetizadores, sus guiños a la música de los 80 o la explosiva letra que aportó la colombiana plagada de referencias a la relación con su ex pareja Gerald Piqué, la Session 53 estalló.

Pinky subió el proceso de creación a su cuenta de TikTok y el resultado encantó a sus seguidores. “Siendo las 21:48, acaba de salir hace 46 minutos la session de Shakira con Bizarrap. Vamos a ver cuánto tarda este agradable sujeto en hacerla cuarteto”, dijo.

Poca más de una hora después, Pinky ya tenía el tema listo. “Piqué no va a pisar Córdoba en su vida”, bromeó el tiktokero al compartir el resultado final.

Teléfono para Piqué

En la canción, Shakira apeló a la descarga confesional para escribir sus partes: “Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”:

La artista se refirió a la relación a su ex, el futbolista Gerard Piqué, excompañero de Messi en el Barcelona, y con el que la colombiana tiene dos hijos.

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, frasea una estrofa del nuevo hit mundial.